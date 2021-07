Antetokounmpo demande aux Bucks de l’ambition et de ne pas se concentrer sur le passé

17/07/2021 à 7h01 CEST

Les dollars de Milwaukee a réussi à égaliser les finales de la NBA après avoir perdu 2-0 contre le Soleils de phénix, mais son étoile, Giannis Antetokounmpo, a demandé aux siens un effort de plus pour remporter une victoire à l’extérieur samedi qui leur donnerait le facteur à domicile. “Nous devons avancer. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur le passé”, a-t-il déclaré ce vendredi lors d’une conférence de presse à Phoenix (USA). “Nous devons continuer à nous améliorer chaque jour. J’espère que nous pourrons faire notre travail car ce n’est pas encore terminé”, a-t-il ajouté.

Après les deux victoires à Milwaukee (USA) des Bucks (2-2), avec Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton en tête, les Finales sont déjà de retour à Phoenix, où se jouera le cinquième match samedi. Jusqu’à présent, les quatre matchs de finale se sont soldés par des victoires à domicile, pour lesquelles les Suns conservent le facteur du terrain.

Antetokounmpo, qui lors du quatrième match a touché le triple-double (26 points, 14 rebonds et 8 passes) et qui est pour l’instant le joueur le plus décisif de ces finales, a une nouvelle fois salué le magnifique travail de Middleton lors de cette rencontre, décisive avec 40 points, 6 rebonds et 4 passes décisives. “Nous avons besoin de lui pour continuer à faire ça. Nous avons besoin de lui pour continuer à clôturer les matchs. Il est vraiment bon dans ce domaine”, a-t-il expliqué. Le Grec s’est dit très fier de son coéquipier et a admis que la qualité de Middleton n’était peut-être pas “assez appréciée”. “Il avait 40 points en finale et n’a pas été choisi dans le All-Star cette année. De quoi parlons-nous ?”, s’est-il demandé.

Les Bucks cette année sont devenus une équipe habituée à série tracée avec le résultat contre, car en demi-finale de la Conférence Est, ils perdaient 0-2 contre les Brooklyn Nets (finale 4-3 pour Milwaukee) et en finale Est ils ont commencé 0-1 contre les Atlanta Hakws (4-2 finalement pour Antetokounmpo). En ce sens, la figure des Bucks a applaudi l’instinct de compétition et l’effort inlassable de son équipe. “Je pense que nous avons travaillé extrêmement dur tout au long de l’année pour développer des habitudes de victoire. Participer à chaque match. Il me semble que lorsque vous participez à chaque match, vous vous mettez en position de gagner”, a-t-il déclaré.