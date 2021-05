Antetokounmpo détruit le Heat et Milwaukee mène 2-0

25/05/2021 à 06:28 CEST

. / Milwaukee

Pouvoir en avant Giannis Antetokounmpo est devenu une véritable tempête de puissance physique, d’inspiration et de compétences en leadership qui l’ont laissé à l’avant-garde de l’attaque imparable des Milwaukee Bucks, qui ont battu le Miami Heat 132-98 lors du deuxième match du match de premier tour de Los Angeles. Playoffs de conférence. La victoire permet aux Bucks de prendre le Câble série 2-0 Ils jouent le meilleur des sept matchs et le troisième se jouera jeudi à l’American Airlines Arena de Miami. Les Bucks tentent de renverser l’équipe qui les a battus 4-1 au deuxième tour l’an dernier, dans ce qui a été le grand bouleversement au «Bubble» d’Orlando.

Les deux victoires de Milwaukee cette saison n’auraient pas pu être plus différentes. Les Bucks avaient besoin d’un tir sauté de l’attaquant Khris Middleton avec 0,5 seconde à jouer en prolongation pour remporter une victoire de 109-107 dans le premier match, qu’aucune équipe n’a mené par plus de huit points. gauche condamné le deuxième au premier quart, puisque son attaque à 3 points est passée d’un véritable cauchemar pour l’équipe de Miami. Les Bucks n’avaient réalisé que 5 3 points sur 31 tentatives, le moins de tirs de l’extérieur du périmètre de la saison lors de la première moitié du match d’ouverture samedi. L’équipe de Milwaukee, cependant, a eu 10 3 points en 15 tentatives en seulement 12 minutes du premier quart et ils sont allés à la pause avec un avantage partiel de 78-51, pour enregistrer le total de points le plus élevé de la première moitié de leur histoire en séries éliminatoires. Les 10 3 de Milwaukee dans la période d’ouverture ont égalé un record des séries éliminatoires pendant 3 secondes dans une période. Les Cavaliers de Cleveland ont marqué la même chose au deuxième quart d’une victoire 123-98 sur les Hawks d’Atlanta le 4 mai 2016.

Antetokounmpo a terminé le match avec un double-double de 31 points, 13 rebonds, six passes décisives, trois récupérations du ballon et un blocage qui l’a laissé devant l’attaque des Bucks, qui ont terminé le match avec 49% dans les tirs sur le terrain et 42% de triples après avoir marqué 22 tentatives sur 53, dont 15 sur 29 dans le première mi-temps, et il n’a jamais été loin derrière puisqu’il a mené avec jusqu’à 36 points.

Les 22 3 points des Bucks ont été leur total le plus élevé dans un match éliminatoire. Avec Antetokounmpo, cinq autres joueurs avaient des numéros à deux chiffres, y compris l’attaquant de réserve Bryn Forbes, l’ancien joueur des San Antonio Spurs, qui a terminé le match avec 22 points après avoir marqué 6 des 9 tentatives de 3 points, en plus d’en capturer cinq. rebonds défensifs. L’attaquant partant Khris Middleton a récolté 17 points de plus, l’avant-garde de réserve Pat Connaughton a également brillé avec 3s, marquant cinq des neuf tentatives, ce qui était tout ce qu’il a tiré pour le panier, alors qu’il était le meneur. Vacances Jrue a confirmé son statut de leader dans la direction du jeu et l’a prouvé avec un double-double de 11 points, 15 passes et sept rebonds. Les 15 passes décisives de Jrue Holiday s’inscrivent dans l’un des records des séries éliminatoires des Bucks partagé par Paul Pressey et Oscar Robertson.

Face à une telle domination dans toutes les facettes du jeu, les Heat n’avaient rien à apporter car ils n’avaient ni leadership individuel ni équipe pour répondre au grand match des Bucks, qui ont terminé la saison régulière avec le troisième meilleur bilan de la Conférence Est. . Le match a été décidé au premier quart après que les Bucks aient marqué 46 points à 20 pour les Heat, qui ont à nouveau montré toutes les faiblesses qu’ils ont dans leur équipe, et surtout compte tenu du manque de notoriété de l’attaquant Jimmy Butler et du centre Bam Adebayo. Les deux combinés pour 26 points, cinq rebonds et huit passes, inférieurs à la production individuelle avec laquelle Antetokounmpo a terminé le match.

Le centre de réserve vétéran Dewayne Dedmon a terminé en tant que meilleur buteur surprise du Heat avec 19 points et neuf rebonds, tandis que le meneur slovène vétéran Goran Dragic a atteint 18 avec quatre passes décisives, sortant également du banc et étant le deuxième meilleur buteur du Heat, qui a également a joué un match très difficile qui lui a coûté l’avant-garde vétéran d’origine dominicaine Trevor Ariza pour recevoir une faute flagrante pour avoir poussé Antetokounmpo dans la poitrine.

Cette fois, les Heat n’ont pas non plus été inspirés en tirant de l’extérieur du périmètre et ont terminé avec 8 tentatives sur 28 pour un taux de précision de 29%, tandis que les Bucks ont également dominé le Heat 61-36.