Antetokounmpo est déjà une légende – AS.com

C’est un anneau pour les damnés, les hors-la-loi, les hors-la-loi. Pour les exilés. C’est l’anneau de la résilience et de la contre-culture, l’anneau de ceux qui ne peuvent pas mourir parce qu’ils sont déjà morts un million de fois. La bague des Milwaukee Bucks l’année où le champion n’était pas, ne pouvait pas être, les Milwaukee Bucks. Celui avec la loi sur le sport : le meilleur quand il faut être le meilleur, le dernier quand tout le monde est tombé. L’année II de la pandémie NBA, celle du calendrier d’urgence après la bulle floridienne, élève une franchise qui n’avait pas touché à la gloire depuis 50 ans. Qui a voyagé de Lew Alcindor (plus tard Kareem Abdul-Jabbar), Oscar Robertson et Bob Dandridge à Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday. De, sur le banc, Larry Costello à un Mike Budenholzer qui a été proclamé champion de la saison où son limogeage semblait une simple formalité. Signez ici et ici, cette copie est pour vous, récupérez vos affaires et merci beaucoup pour tout. C’est la NBA. Et la vie aussi.

Les Bucks ont perdu alors que beaucoup pensaient qu’ils gagneraient: 2019 et 2020, les séries éliminatoires commencent après des saisons régulières furieuses. Là si tôt certains ont cessé de croire en un Antetokounmpo qui a encore aujourd’hui 26 ans. Et plus ou moins tout le monde se demandait quel entraîneur pourrait prendre la place de Budenholzer et redécouvrir le toit d’un projet dans lequel, avant cette saison, beaucoup plus auraient misé sur l’évasion de Giannis (fin de renouveler pour cinq ans) plutôt que pour ce titre. Comment pourraient-ils gagner, s’ils ne l’avaient pas fait avant, dans un Est où le Miami Heat était devenu une mode qui se révélait éphémère, les Philadelphia 76ers étaient un atout plus solide parmi les continuistes et les Brooklyn Nets avaient embrassé l’atomique révolution avec un gros trois jamais vu (Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving). Comment les Bucks pourraient-ils gagner s’ils n’avaient pas gagné jusqu’à présent. Le sophisme a été renversé par une équipe qui peut appliquer ce qui n’était à d’autres moments qu’un cliché usé : eux seuls avaient la foi. Seuls les Bucks croyaient aux Bucks.

Les Bucks ont détruit le Heat au premier tour et ont eu besoin d’un exercice de survie dans des conditions extrêmes et de tous les coups de chance du monde pour faire tomber les Nets : sans récupérer complètement James Harden a blessé Kyrie Irving, et Kevin Durant était à quelques millimètres de ne pas mettre le pied sur la ligne et de condamner avant la prolongation du septième match. Mais son tir était un deux, pas un triple, et l’équipe du Wisconsin s’est échappée vivante en prolongation. Là, ils avaient déjà commencé à gagner le ring. Ou sûrement ils l’avaient fait, quand ils ont été éliminés par les Raptors et Heat les deux années précédentes, quand ils ont parié sur brûler ou mourir avec le transfert par Jrue Holiday sans savoir encore si Giannis suivrait. Quand ils se sont attaqués à PJ Tucker pendant la saison… les Bucks n’ont pas trouvé d’excuses ni attendu le bon moment : ils ont fait le bon moment. Après l’épopée contre les Nets, ils ont rallié les Hawks et fermé le ticket pour la finale sans Giannis Antetokounmpo, avec un genou meurtri. Oui ils ont encore augmenté d’un 2-0 contre. Lancez d’abord les filets, puis les soleils. Les Bucks pourraient perdre avant ; ils pourraient ne pas être ici, ils pourraient ne pas être le champion. Mais ils ont finalement récupéré le prix de celui qui refuse de partir sans se battre. Plus de cicatrices, pas de peur, plus de muscle et un câlin du côté obscur qui leur a permis de jouer sans filtres, sans mémoire, sans fatigue. Jouez, jouez et jouez. Jusqu’à ce que je gagne.

L’ascension d’un leader hors du commun

C’est avant tout l’anneau de Giannis Antetokounmpo, qui a envoyé les Suns dans leur tombe (105-98) avec un match monstrueux, dans lequel c’était l’explication évidente, parfois unique, de la victoire de son équipe. Aussi simple que cela: 50 points, 14 rebonds, 2 passes décisives, 5 contres, un 15/26 au tir, un 1/3 en triple et un incroyable 17/19 en lancers francs. La ligne du personnel, où il a reçu tant de ridicule et tant de compte à rebours ironique de la part des fans rivaux, était le grand allié d’un joueur qui il est un prodige physique depuis qu’il est enfant mais il est aussi devenu un mur mental. Rien ne l’affecte, rien ne le blesse, rien ne compte pour lui. Il n’arrête pas de pousser, de travailler sur tout le court, de faire le quartier-maître privé et les jeux décisifs de la mégastar. Giannis est une armée d’un seul homme, un joueur devenu colossal lorsqu’il a appris à ne pas forcer ses actions loin de la jante, à lire les défenses et à se déplacer sous le panier (30 points dans ce match dans la peinture, où en finale il a été d’environ 80% dans les coups). Quand il a compris qu’il n’est pas un Kobe Bryant mais un Shaquille O’Neal.

Son énergie surhumaine minait, c’était parfaitement visible, pour certains Soleils qui ne savaient que faire, qui ont été accusés de fautes en défense pour avoir tenté de l’arrêter et ils avaient peur près du bord en attaque car ils ne savaient pas où leurs bras interminables allaient apparaître. Giannis, un gars exemplaire qui pourrait régler beaucoup de comptes maintenant (il ne le fera sûrement pas, il est trop content pour ça), est le MVP de la finale avec toiDes moyennes de 35,2 points, 13,2 rebonds, 5 passes décisives, 1,8 contres et 61,8% au tir. Personne n’avait signé 30 + 10 + 5 + 60% dans la lutte pour le titre. Personne n’a jamais remporté le titre de MVP de la saison régulière (il en a deux), de MVP des finales (à partir de 1983), de défenseur de l’année et de joueur le plus amélioré de sa carrière. Et seuls Michael Jordan et Hakeem Olajuwon avaient, jusqu’à présent, les trois premiers. Ce n’est que le septième, en 75 ans de NBA, qu’il atteint 50 points dans un match de finale, ce que seul LeBron James (2018) avait fait depuis Michel Jordan en 1993. Il est également le premier à avoir un match de 50 + 10, 5 blocs n’importe où dans les séries éliminatoires depuis 1973 (lorsque les blocs commencent à s’inscrire) et le premier sur 40 + 10 + 5 depuis Shaquille O’Neal en 2001. Et ePremière depuis Shaq (en 2000) avec trois matchs de 40 points et 10 rebonds dans la même finale, celui dans lequel il a réalisé deux quarts différents d’au moins 20 points. Le dernier à le faire, et une seule fois, fut Michael Jordan, en 1993… et aussi contre les Phoenix Suns. Pouvons-nous continuer?

Giannis, MVP unanime, est déjà un joueur impossible à nier, une légende de la NBA. Avec toute la gloire et tous les honneurs, le leader d’une équipe imparfaite qui a fini par être un champion parfait. Un fier projet, le pouvoir du peuple, le cinquième à revenir de 2-0 en finale… et le troisième à le faire avec quatre victoires consécutives, de 2-0 à 2-4. La révolution, zas, dans un vu et pas vu. Les Soleils repartent stupéfaits, sidérés, timides, rongés par une inertie qui a commencé aussi clairement la leur. Incapable de s’adapter au climat de jungle imposé par les Bucks, pas de réponses dans la zone, pas d’autre recours que de frapper en actions individuelles contre l’entonnoir (à merveille) construit par Mike Budenholzer : les défenses remportent des championnats. Le dernier jour, il était particulièrement évident que les joueurs de soutien (en particulier les jeunes, Mikal Bridges et DeAndre Ayton) s’évaporaient et que les Bucks étaient parfaitement satisfaits d’une succession, y compris de séquences dangereusement bonnes, de suspensions de Chris Paul et Devin Booker. . Le meneur, qui n’aura sûrement jamais sa première bague aussi près, a cessé de contrôler la finale au fil des matchs. Booker a beaucoup manqué et s’est empêtré dans son propre désespoir (les arbitres, la malchance…) dans un duel définitif qui s’est terminé avec 19 points sur 22 tirs (0/7 sur 3 points). C’est la malédiction des deux : trois finales des Suns dans leur histoire, trois défaites 4-2.

Les Bucks ont traversé, grâce à la foi aveugle de Giannis, un moment de danger maximum. Après un premier quart-temps colossal (29-16), ils ont chuté de façon spectaculaire dans le second : 13-31 en partiel (42-47) et 4/20 en tirs pour un flan qui a empilé 10 défaites avec la peur dans le corps. Moins Giannis : de 42-49 juste en sortant des vestiaires à 77-77 à la fin du troisième quart-temps avec 20 points dans ces 12 minutes du Grec et, avant d’entamer le quart décisif, 37 pour les 40 de ses coéquipiers. Il en a encore empilé 13 de plus entre les rebonds, les blocs d’affiches et les passes intelligentes. Un match parfait qui a fini par ajouter la défense de PJ Tucker et Jrue Holiday (spectaculaire malgré leurs ratés au tir), le manque de contrôle vitaliste de Bobby Portis (16 points très importants) et la qualité dans l’instant chaud d’un Khris brisé. Middleton (à la fin, 17 points). Encore une fois, les Bucks ont dominé le rebond, ont mieux réussi, ont eu plus d’énergie et plus de patience, plus de foi dans leur plan. Vers le milieu du dernier quart-temps (94-90) les Suns haletaient dans une traînée de paniers à distributeur, souffert et volage. Mais le sentiment s’est déjà infiltré dans tout le monde, celui qui allait gagner irrémédiablement et celui qui se noyait alors que le courant l’emportait de plus en plus loin du rivage. La gloire est pour les Bucks, pour un champion impossible, maudit et profondément fier. Et pour Giannis Antetokounmpo, désormais une légende, un géant, un colosse. Le nouveau roi de la NBA.