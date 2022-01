Antetokounmpo et Bucks noient les filets perdus

01/08/2022 à 07:02 CET

.

Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis et Khris Middleton ont coupé le souffle. Filets de Kevin Durant et James Harden et a dirigé le Chevreuils à un puissant 109-121 victoire à Brooklyn où l’équipe de Milwaukee avait 24 points d’avance. Au cours des 48 minutes de jeu, l’équipe de Brooklyn n’a jamais été en tête au tableau d’affichage et le plus qu’ils pouvaient espérer était un match nul deux fois dans les 2 premières minutes du match.

Le meilleur buteur du match était Antetokounmpo, avec 31 points, 7 rebonds et 9 passes décisives Mais Portis a brillé avec un double-double de 27 points et 12 rebonds. De son côté, Middleton a récolté 20 points dont 15 marqués en troisième période. Du côté de Brooklyn, Durant avait 29 points, 9 rebonds et 7 passes tandis que Harden avait 16 points, 9 rebonds et 7 passes. Depuis le banc, Cam Thomas a récolté 15 points, 5 rebonds et 2 passes décisives.

Malgré les nombreuses pertes des Bucks (ils ont joué sans des hommes clés comme Jrue Holiday, Pat Connaughton, Grayson Allen ou Donte DiVicenzo en raison de blessures et de protocoles covid), les Nets n’ont jamais été une menace pour les champions en titre de la NBA.

Giannis et Portis font la différence

Après les escarmouches initiales, les Bucks ont rapidement commencé à prendre le contrôle de la situation, Antetokounmpo étendant le jeu en attaque et posant la défense de son équipe. Pour cela, le joueur grec a eu la précieuse collaboration d’un Portis tonique. Peu de temps après le premier quart-temps, les Bucks étaient déjà passés à 9-17 grâce à 6 points de Portis et 4 autres d’Antetokounmpo. Devant, les Nets n’étaient pas tout à fait installés et lorsque la première rotation est arrivée, les choses se sont encore compliquées pour les locaux. Avec Antetokoumpo sur le banc, Durant est resté sur le terrain pour tenter de profiter de la pause du joueur grec et couper la différence au tableau d’affichage. Mais la stratégie n’a pas fonctionné : les Bucks ont même augmenté leur avance à 10 points, 13-23, à ce moment-là. A la fin des 12 premières minutes de jeu, les Nets avaient encore 8 points de retard, 21-29.

Au deuxième quart-temps, Portis n’a pas relâché et l’efficacité de Rodney Hood, qui avait débuté la rencontre depuis le banc, a permis à Antetokounmpo de n’avoir guère à se présenter sur le court pour que les Bucks conservent l’avance au tableau d’affichage. Durant a essayé de tenir l’équipe de Milwaukee, mais seulement avec l’aide de Thomas et dans une moindre mesure d’un Harden off, la pause a été atteinte avec un net 49-60 pour les Bucks.

Aucune aide pour Durant

La situation était préoccupante pour les Nets, avec un Durant déjà chargé de trois personnels mais qui ne pouvait pas sortir de la piste pour que les Brooklyn ne perdent pas leur principale arme offensive. Après la pause, lorsque Harden a semblé se débarrasser de son sommeil de première mi-temps et était prêt à partager le fardeau avec Durant, Middleton est apparu. L’attaquant était passé presque inaperçu en première mi-temps, avec seulement 5 points à son actif. Mais au troisième quart-temps, il a réussi 4 triples en 5 tentatives, ce qui lui a permis d’ajouter 15 points au cours de cette période. Les Nets ont été furtifs en défense et bien que Durant ait ajouté un nouveau staff, le quatrième du match, il a été contraint de jouer les 12 minutes entières du troisième quart. Au début du quatrième quart-temps, les Bucks avaient augmenté leur avance à 18 points, 80-98.

Les 12 dernières minutes étaient un pur processus. Les deux équipes se sont permis de mettre sur le terrain tous les joueurs qui avaient revêtu l’uniforme avant l’inévitable victoire des Bucks. Antetokounmpo s’est amusé à ravir son banc de passes qui jaillissaient de son bras droit comme un ressort à grande vitesse et traversaient avec précision les deux tiers de la largeur du terrain. Durant et Harden ont jeté l’éponge, le premier avec seulement 2 points au quatrième quart et Harden n’ayant pas marqué au cours de cette période. Et bien que les Nets aient eu plus de points que les Bucks au cours des 12 dernières minutes, 29 sur 23, l’effort a été insuffisant et au final le score était de 109-121 pour Milwaukee.