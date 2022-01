Antetokounmpo et Portis peuvent avec un filet sans Irving

Filets de Brooklyn Il ne pourra pas supporter longtemps l’ambivalence de jouer certains jeux oui et d’autres non avec Irving. Cela commence à faire des ravages sur la rotation et quand ils font face à un sérieux prétendant au ring comme dollars de Milwaukee, il est évident qu’il manque des osiers. Giannis Antetokounmpo a fait un véritable show, avec 31 points, 7 rebonds et 9 passes décisives, pour battre un Nets dont seul Durant gardait le pouls. Bobby Portis a joué à un niveau brillant, avec 25 points et 12 rebonds, pour la finale 109-121.

