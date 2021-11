Antetokounmpo fait trembler Milwaukee : « Pareil dans deux ans… »

Il y a tout juste un an, le contrat de Giannis avec les Bucks prenait fin et il devait décider s’il devait rester à Milwaukee ou partir. Décidé de rester et le reste appartient à l’histoire. Dans une interview accordée au magazine américain GQ, la star grecque a évoqué ce moment, ce qui l’a motivé à se renouveler et ses projets pour l’avenir.

L’environnement du joueur lui a conseillé de quitter Milwaukee. « Tout le monde m’envoyait un texto : « Quittez l’équipe ». Est humain. Je dirai que je veux jouer avec les meilleurs joueurs ; J’aimerais que KD soit dans mon équipe, pas contre moi. J’aimerais que LeBron soit dans mon équipe, pas contre moi. Steph, dans mon équipe », a commenté Giannis.

L’histoire du MVP est une histoire de lutte et de dépassement, d’où il a commencé jusqu’où il est arrivé. Il a décidé de continuer dans cette ligne. « J’ai choisi de rester ici, même avec toute la pression, parce que c’est plus facile de partir. c’est le plus simple. Il est facile de partir. Sortir au cinéma ? Facile. Space Jam, tout ça ? Facile. Facile. Mais je n’en veux pas », a affirmé le Grec.

Anteto a finalement relevé le défi difficile de guider Milwaukee sur le ring, et il a réussi. Il est maintenant temps de se fixer de nouveaux objectifs. « Un défi était d’amener un championnat ici et nous l’avons fait. C’était très difficile, mais nous l’avons fait. Très très difficile. J’aime les défis. Quel est le prochain défi ? Le prochain défi n’est peut-être pas là. Ma famille et moi avons choisi de rester dans cette ville que nous aimons tous et qui a pris soin de nous, pour l’instant. Dans deux ans, ça pourrait changer. Je suis totalement honnête avec vous. Je suis toujours honnête. J’aime cette ville. J’aime cette communauté. Je veux aider autant que possible », a déclaré Giannis.

Cela signifie-t-il que Giannis veut quitter les Bucks ? « Je ne pense pas que ce soit : ‘Je pense à quitter les Bucks. Mais je pense que c’est vraiment comme : ‘Ok j’ai atteint le sommet. Le prochain défi est de répéter. Mais que se passe-t-il si vous répétez ? Quel est le prochain défi ? Quelle est la prochaine barrière ? Si vous y pensez du point de vue du basket-ball, à 26 ans, ce gamin a tout fait. Donc, parfois, vous allez devoir fabriquer quels sont ces défis. Je crois que n’a jamais voulu s’en sortir facilement. Dans tous les aspects de la vie. Il veut être défié » A conclu Saratsis, l’agent de la star.