Antetokounmpo guide les Bucks dans un duel contre les Sixers (109-118)

10/11/2021 à 11:11 CET

Marc Escola

Victoire importante du Chevreuils au crême Philadelphia. L’attaquant grec Giannis Antetokounmpo a mis fin à la séquence de deux défaites consécutives avec un double-double de 31 points et 16 rebonds assez pour l’équipe Budenholzer expirer par 109-118 aux décimés Sixers.

Les champions de la NBA joué un jour après avoir célébré le premier titre de la franchise en 50 ans avec une visite au président démocrate Joe Biden à la Maison Blanche, et a gagné pour la deuxième fois au cours des sept derniers matchs joués.

En plus de la star grecque, qui a terminé avec 12 des 26 tirs, 16 rebonds, quatre passes décisives et deux contres, le tireur Grayson allen contribué 25 points et la puissance en avant Bobby Portis a également réalisé le double-double de 19 points et 16 rebonds avec les Bucks. Allen il a marqué un triple clé à la fin du quatrième quart qui a fait la différence.

« C’est un bon match. C’était un bon match des deux côtés. Je crois que crême Philadelphia il a bien joué, nous avons bien joué, nous avons bien défendu. Je voulais juste que nous obtenions une victoire », a-t-il annoncé. Antetokounmpo à la fin de la réunion.

GIANNIS 31 points

16 CER

4 AST

2 BLK pic.twitter.com/zY9amSLnqU – NBA Espagne (@NBAspain) 10 novembre 2021

Pour les Sixers (8-4), le meilleur buteur était le gardien de tir Tyrese Maxey avec 31 points. La réserve d’avant-toit Georges Niang a 21 points et base Secouez Milton a ajouté 20 points et six passes en tant que directeur du jeu de l’équipe de crême Philadelphia.

Milwaukee (5-6) avaient eu du mal à marquer de manière constante tout au long de la saison et l’absence de joueurs d’équipe entièrement défensifs dans Embiid, Simmons et Thybulle les a aidés à passer 100 points pour la deuxième fois depuis le 27 octobre.

Les Sixers joué sans le quadruple All-Star, le centre camerounais Joël embiid, pour le deuxième match consécutif. Embiid était l’un des quatre Sixers éliminés en raison des protocoles de santé et de sécurité de la NBA, ainsi que de l’avant Tobias Harris, et les escortes Matisse Thybulle et Isaïe Joe.