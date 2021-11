Antetokounmpo impose sa loi contre les Lakers (109-102)

18/11/2021

Le duo Davis-Westbrook succombé à la puissance de Antetokounmpo. Les Mvp du passé Finales contribué 47 points pour sceller le triomphe de la dollars de Milwaukee dans le Forum Fiserv face à Lakers de Los Angeles (109-102) et propulse son équipe au classement (7-8) après un début de saison discret. Les de Budenholzer passé une bonne nuit au cours de laquelle ils ont également récupéré Khris Middleton, qui a égalé le record de ray allen (1051) de triples de la franchise.

Après avoir perdu contre Celtics et faucons, Milwaukee a pu terminer avec la victoire le premier des cinq matchs consécutifs à domicile. Et il l’a fait pour la première fois depuis le match d’ouverture, ayant perdu dans tous les autres matches. Pour cela, ils durent se confier à la bête grecque, Giannis Antetokounmpo, qui a enregistré son plus haut total de points depuis qu’il a marqué 50 lors de la victoire du sixième et dernier match de la Finales NBA 2020 Au dessus de Soleils de phénix.

Le retour de Middleton

‘Anteto‘, qui avait déjà marqué 28 points en première mi-temps, a terminé avec 18-23 aux tirs sur le terrain et 9 rebonds pour ne laisser aucune chance de retour aux Angelenos. Il a été bien épaulé par ses deux meilleurs compagnons ce parcours : Khris Middleton (16 points), qui est revenu après avoir raté les huit derniers matchs en raison des protocoles COVID-19, et Bobby Portis (17 points et 5 rebonds).

Un triple de Rondo Rajon a coulé le Chevreuils avec cinq minutes à jouer au deuxième quart, qui a vu les distances réduites, mais une course de 15-5 a été décisive pour fermer la mi-temps. Antetokounmpo, avec sept points, et Portis avec six autres ils ont donné un avantage à Milwaukee 64-53 à la mi-temps.

Après avoir été mené 12 avec un peu moins de 10 minutes à faire dans le troisième, Les anges il a récupéré et avec un 9-0 a pris une avance de 79-78. Tripler Middleton avec 8h43 à jouer dans le jeu a donné Milwaukee une petite marge à 92-87, et le prochain triple de Connaughton, avec 6:04, a créé une avance de 98-91. Les Lakers s’est approché de 99-95 dans la dernière ligne droite avant les deux lancers francs de Middleton et le jeu à trois points de Antetokounmpo rétablir l’ordre.

Les Lakers attendent LeBron

À Los Angeles, James Lebron raté le huitième match consécutif avec le Lakers en raison d’une distension abdominale. L’équipe de Los Angeles, sans sa superstar, a une fiche de 3-5. Le rôle principal retombait sur le récupéré Talen Horton-Tucker, qui a marqué 25 points en tant que leader du Lakers. Le duo formé par la base étoile Russell Westbrook (19 points et 15 passes) et le pivot Anthony Davis (18), n’a pas été forgé pour que les Lakers puissent éviter la défaite.

Avant le match, l’entraîneur de Los Angeles, Frank Vogel, a parlé de manière pragmatique du changement de nom du pavillon de l’équipe de Los Angeles de Jour de Noël. « C’est difficile, tu vois ce que je veux dire ? Vogel aux journalistes. « Les adeptes de la Lakers et les vrais amateurs de sport en général, je suppose qu’ils identifieront toujours ce domaine comme le Centre Staples. Je comprends la déception que les fans auront, mais c’est comme ça que le monde est. »