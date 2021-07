Antetokounmpo : « J’ai pu aller dans une super équipe, mais c’est comme ça »

Giannis Antetokounmpo a mené dollars de Milwaukee dans l’obtention du titre NBA de la saison 2020/21. Le joueur grec a été nommé MVP de la finale après avoir marqué 50 points lors du sixième match décisif contre Soleils de phénix. Après le duel, devant la presse, il a évoqué les clés de la victoire avec ses deux trophées bien pris :

“Je voulais le faire de cette façon. C’est facile d’aller dans l’autre sens et de gagner le ring avec quelqu’un d’autre, c’est facile, mais j’ai pu aller dans une super équipe et j’ai juste fait ma part pour gagner un championnat, Mais c’est la manière délicate de le faire. Obtenez-le. Et nous l’avons fait. Putain, nous l’avons fait !

«Je pourrais aller dans une super équipe et juste faire ma part et gagner un championnat, mais c’est la façon difficile de le faire, et c’est la façon de le faire, et nous l’avons fait. On l’a foutrement fait…” – de Giannis sur les super équipes (via @SportsCenter) pic.twitter.com/RUMFexj1TM – Dites-moi (@DimeUPROXX) 21 juillet 2021

Leçon d’humilité

Dans une belle réflexion sur ce que signifie la victoire pour lui et son peuple, Giannis termine en affirmant que ce ne serait pas un problème pour lui de ne plus gagner de bague. Qui est plein en ce moment :

“Je suis béni. Je suis vraiment béni. C’est pour la Grèce et pour le Nigeria, mes deux pays, pour l’Afrique et pour l’Europe. Mais c’est surtout pour ceux qui ont des rêves, alors ils n’arrêtent pas d’y croire, alors ils ne n’arrêtez pas de rêver et de travailler pour ce qu’ils veulent. Je suis vraiment heureux. Si je n’ai plus jamais l’occasion de m’asseoir sur cette chaise, je suis d’accord. “