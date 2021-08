Antetokounmpo, le meilleur MVP des finales des 15 dernières années

Cela fait plusieurs semaines que dollars de Milwaukee entrer dans l’histoire et remporter le deuxième ring de champion NBA de son histoire, après être revenu de 0-2 en finale aux Phoenix Suns de Chris Paul, Devin Booker et DeAndre Ayton.

Le résultat final récolté par la franchise Wisconsin, avec 4-2 en sa faveur, ne peut se comprendre sans les performances spectaculaires de sa star, Giannis Antetokounmpo, à chaque match. Le Grec a été le meilleur du match, avec une performance de 50 points dans le match décisif pour le titre, et a remporté le titre de MVP de la finale sans aucun doute.

Récemment, le média Fadeaway World a publié un classement avec les meilleurs MVP des Finales des 15 dernières éditions de la NBA. Depuis 2007, avec la bague des San Antonio Spurs et le prix Tony Parker, jusqu’à ce dernier d’Antetokounmpo. La liste a été conformée comme suit :

Giannis Antetokounmpo : 2021 contre Phoenix Suns (35,2 points, 13,2 rebonds, 5,0 passes décisives, 1,2 interceptions et 1,8 contres par match). LeBron James : 2016 contre Golden State Warriors (29,7 points, 11,3 rebonds, 8,9 passes décisives, 2,6 interceptions et 2,3 contres par match). LeBron James : 2013 contre San Antonio Spurs (25,3 points, 10,9 rebonds, 7,0 passes décisives, 2,3 interceptions et 0,9 contres par match). Kawhi Leonard : 2019 contre Golden State Warriors (28,5 points, 9,8 rebonds, 4,2 passes décisives, 2,0 interceptions et 1,2 contres par match). Dirk Nowitzki : 2011 contre Miami Heat (26,0 points, 9,7 rebonds, 2,0 passes décisives, 0,7 interceptions et 0,7 contres par match). Kevin Durant : 2017 contre Cleveland Cavaliers (35,2 points, 8,2 rebonds, 5,4 passes décisives, 1,0 interceptions et 1,6 contres par match). Kobe Bryant : 2010 contre Boston Celtics (28,6 points, 8,0 rebonds, 3,9 passes décisives, 2,1 interceptions et 0,7 contres par match). LeBron James : 2020 contre Miami Heat (29,8 points, 11,8 rebonds, 8,5 passes décisives, 1,2 interceptions et 0,5 contres par match). LeBron James : 2012 contre San Antonio Spurs (28,6 points, 10,2 rebonds, 7,4 passes décisives, 1,6 interceptions et 0,4 contres par match). Kobe Bryant : 2009 contre Orlando Magic (32,4 points, 5,6 rebonds, 7,4 passes décisives, 1,4 interceptions et 1,4 contres par match). Kevin Durant : 2018 contre Cleveland Cavaliers (28,8 points, 10,8 rebonds, 7,5 passes décisives, 0,8 interceptions et 2,3 contres par match). Paul Pierce : 2008 contre Los Angeles Lakers (21,8 points, 4,5 rebonds, 6,3 passes décisives, 1,2 interceptions et 0,3 contres par match). Tony Parker : 2007 contre Cleveland Cavaliers (24,5 points, 5,0 rebonds, 3,3 passes décisives et 0,8 interceptions par match). Kawhi Leonard : 2014 contre Miami Heat (17,8 points, 6,4 rebonds, 2,0 passes décisives, 1,6 interceptions et 1,2 contres par match). Andre Iguodala : 2015 contre Golden State Warriors (16,3 points, 5,8 rebonds, 4,0 passes décisives, 1,3 interceptions et 0,3 contres par match).