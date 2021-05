Antetokounmpo, leader des Bucks pour gagner à nouveau les Nets et balayer la mini-série

05/05/2021 à 08:35 CEST

L’avantage du terrain était à nouveau décisif et la puissance grecque en avant Giannis Antetokounmpo en a profité avec une contribution d’un double-double de 36 points et 12 rebonds qui ont aidé le Milwaukee Bucks pour battre les Brooklyn Nets 124-118 pour le deuxième match consécutif et a balayé la mini-série.

Les Chevreuils (41-24) a profité d’un rallye au quatrième quart pour battre les Nets (43-23), qui ont perdu le troisième match consécutif et sont à un match et demi des Philadelphia Sixers (44-21), leaders des Division de l’Atlantique et Conférence de l’Est.

Alors que les Bucks, qui ont obtenu leur cinquième apparition consécutive en séries éliminatoires, sont à un match et demi derrière les Nets dans la lutte pour la deuxième place et trois des Sixers.

Les Bucks poursuivent leur premier titre NBA depuis 1971. Ils ont marqué le meilleur record de la saison régulière de la NBA en 2018-19 et 2019-20, mais ont perdu en finale de la Conférence Est il y a deux saisons et au deuxième tour l’année dernière.

Milwaukee a pris une avance de 10 points en seconde période et a pris le retard 97-103 à 10 minutes de la fin, mais a répondu avec une course de 18-1.

Brooklyn réduit la marge à quatre avec 1:02 à gauche, mais Antetokounmpo il a coulé une paire de lancers francs et le meneur Jrue Holiday a fait un vol à la dernière minute qui a scellé la victoire.

Holiday, qui prend de l’ampleur chaque jour avec son jeu, a obtenu un double-double de 23 points, 10 passes et huit rebonds.

L’escorte Donte DiVincenzo Milwaukee a eu un record de carrière de 15 rebonds et a terminé avec un double-double tout en marquant également 10 points.

Alors que l’attaquant Khris Middleton avait 23 points et sept rebonds qui ont également aidé les Bucks à gagner.

La base Kyrie Irving avec 38 points, il était le meilleur buteur des Nets, qui a de nouveau perdu le duel sous les cerceaux avec 39 rebonds à 55 pour les Bucks.

Les avant-toits Kevin Durnt 32 autres points, neuf rebonds et six passes décisives, ce qui n’a pas non plus empêché les Nets de perdre.