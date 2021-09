Antetokounmpo : « LeBron James est le meilleur joueur du monde »

Giannis Antetokounmpo, MVP et champion NBA, a accordé une interview au média grec TV COSMOTE avant de se tourner vers États Unis. Dans ce document, il commente ce que cela signifie pour lui d’être un champion, la compétition avec d’autres joueurs, les controverses … et bien plus encore.

La star grecque, bien qu’ayant gagné NBA il y a quelques mois, il n’aimait pas qu’on lui rappelle : “Ne m’appelez pas champion. Si tu n’entends que des compliments, tu te détends et c’est quelque chose que je ne veux pas”. Il n’est pas non plus à son goût, contrairement à de nombreux joueurs de la ligue, s’entraînant avec d’autres superstars : « Je ne peux pas être faux. Je suis Giannis. Mais m’appeler MVP, m’appeler champion, m’appeler le meilleur joueur du monde, c’est quelque chose qui peut me retenir. Et je veux que rien ne me retienne. Je veux aller de l’avant et être meilleur. C’est pourquoi je ne m’entraîne pas avec d’autres joueurs. Je ne veux pas être ami avec eux. Si nous faisons cela et prenons ensuite un café avec eux, puis-je entrer sur le terrain et utiliser mon coude contre eux ? Puis-je les bloquer ou les accoupler ? Je ne peux pas parce que je suis authentique. Si je veux quelqu’un, je le veux aussi sur le terrain. J’en ai pleinement conscience et je ne veux pas me mettre dans cette situation“

A la question sur pourquoi il n’est pas accepté par ses pairs au même niveau que les autres jeunes stars, Giannis n’a pas eu de réponse claire : « Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je ne suis pas un produit du même système. Mais ce n’est pas non plus Luka doncic, le magicien. La vérité est que je ne sais pas. Peut-être à cause de mon jeu, parce que c’est peu orthodoxe, peut-être qu’ils n’aiment pas ça. “Ce qu’il a su répondre, c’est la phrase controversée de”n’ont aucune capacité” de la part de James durcir. La puissance en avant du Chevreuils répondu à la question suivante : “D’abord, Durcir il n’a jamais prononcé mon nom. J’ai vu cette vidéo, environ un an et demi plus tard. Je pense que ce qu’il voulait dire, c’est que s’il était aussi un 7 pieds, sautant et tirant, cela aurait été plus facile pour lui, mais maintenant il devait apprendre à jouer. Je pense que les médias l’ont fait à mon sujet. Harden est un grand joueur et quand je suis sur le terrain contre lui, je dois jouer très fort. C’est un Hall of Famer, je n’ai rien contre lui. Et ce n’était pas une motivation pour moi contre les Nets. Ma motivation est toujours de savoir comment je peux être meilleur et aider mon équipe. »

Il est l’un des meilleurs physiciens du NBA, a déjà un ring, un MVP des finales NBA, deux MVP de la ligue régulière et cinq fois étoile parmi tant d’autres titres. Malgré tout ce qui a été accompli, continue de chasser le reste des super stars: « J’aime être un chasseur. je ne suis pas le meilleur joueur du monde. Je te le dis, je ne le suis pas ! KD, LeBron, Kawhi, Luka, Curry, AD pourraient être. Moi je ne le suis pas. Je suis toujours à la recherche des Grands de tous les temps. LeBron est toujours le meilleur joueur du monde”.

“Anteto« A également parlé des finales et comment a-t-il fait face à tant de pression: « La clé était de savoir comment gérer ma peur, mon anxiété. J’ai parlé à un psychiatre du sport tous les jours, ça m’a aidé à être moi-même. Les lancers francs étaient une affaire de mental et je veux continuer comme ça la saison prochaine. Et je veux voir si nous pouvons répéter cela en équipe. Je veux voir si on peut le répéter, moi, mes collègues, les propriétaires, tout le monde ».

A 26 ans et dans le meilleur moment de sa carrière, N’importe qui pourrait espérer que ce que le Grec veut le plus c’est gagner plus de titres, mais ce n’est pas comme ça, pour lui, la famille d’abord: “Je veux récupérer mon père, je n’y pense pas à deux fois. Ils peuvent tout me prendre, je pourrais retourner vendre des CD, je m’en fiche. Je veux récupérer mon père.”

Giannis a terminé l’entretien en répétant une fois de plus son envie de gagner gros avec l’équipe nationale grecque: “J’espère que je suis en bonne santé pour jouer à l’EuroBasket. Je veux que nous y allions, que nous jouions ensemble, que nous nous amusions. C’est un tournoi de 15 jours. Nous ne le faisons pas pour la gloire, nous le faisons pour apporter de la joie aux gens. Pouvez-vous imaginer donner de la joie à dix millions de Grecs ? “.