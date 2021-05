Antetokounmpo marque 49 points lors de la victoire de Milwaukee contre Brooklyn

05/03/2021 à 01:26 CEST

Efe

L’attaquant grec Giannis Antetokoumpo, déjà remis d’une entorse à la cheville droite qui l’avait empêché de jouer vendredi contre les Chicago Bulls, a contribué 49 points ce dimanche lors de la victoire des Milwaukee Bucks 117-114 sur les Brooklyn Nets en NBA.

Antetokounmpo, qui a marqué 21 des 36 buts sur le terrain, dont quatre à 3 points en huit tentatives, il a également attrapé huit rebonds, donné quatre passes décisives et inscrit trois blocs.

Son excellent travail individuel lui a également permis de gagner l’attaquant Kevin Durant le duel des joueurs les plus précieux (MVP) après que la star des Nets ait eu un double-double de 42 points et 10 rebonds, mais n’a pas pu éviter la deuxième défaite consécutive de l’équipe. De Brooklyn. .

La défaite a coûté aux Nets (43-22) la perte du leadership de la Division Atlantique et de la Conférence Est qui revient désormais aux mains des Philadelphia Sixers (42-21), qui jouent ce soir à San Antonio contre les Spurs.

Le JEU de @ Giannis_An34 49 points, 8 rebonds et 4 passes décisives #NBASundays pic.twitter.com/9AU8Gs1YTa – NBA Espagne (@NBAspain) 2 mai 2021

Alors que les Bucks (40-24), qui ont remporté le deuxième match d’affilée, sont à deux matchs et demi de retard sur les deux équipes dans la lutte également pour terminer avec le meilleur bilan de la Conférence Est.

Avec Antetokoumpo, l’attaquant Khris Middleton a réalisé un double-double de 26 points, 11 rebonds -10 défensifs, distribué six passes et récupéré deux balles.

Alors que la base Jrue Holiday a terminé avec 18 points, dont trois 3 sur huit tentatives, il a réussi cinq rebonds et a distribué quatre passes décisives.

Parallèlement à l’excellent travail de Durant, qui a marqué 16 des 33 tirs sur le terrain, avec 7 des 13 tentatives à 3 points, le meneur Kyrie Irving a atteint 20 points, mais n’a pas été inspiré par le jeu offensif.

Irving a raté 13 des 21 tirs du terrain, dont six des huit tentatives à 3 points, et a terminé avec sept rebonds et six passes.

Le garde de sauvegarde Landry Shamet a continué en tant que sixième joueur des Nets, contribuant 17 points après avoir marqué quatre tentatives 3 sur sept.

Alors que le pivot DeAndre Jordan a terminé comme le meilleur joueur des Nets dans la peinture en contribuant un double-double de 10 points, 11 rebonds et un bloc.

Les deux équipes se retrouveront pour la troisième et dernière fois mardi, toujours à Milwaukee, et le vainqueur obtiendra la série et l’avantage s’il est à égalité au classement à la fin de la saison régulière.