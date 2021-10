Antetokounmpo mène la victoire décimée des Bucks sur les Pacers

26/10/2021 à 6h32 CEST

. / Indianapolis

L’attaquant grec Giannis Antetokounmpo a refait surface au moment où son équipe avait le plus besoin de lui. dollars de Milwaukee et avec un double-double de 30 points, 10 rebonds et neuf passes décisives les ont menés à Victoire sur la route 109-119 contre les Indiana Pacers. L’attaquant Khris Middleton a ajouté 27 points en tant que deuxième meilleur buteur des champions en titre de la NBA qui ont subi d’importantes pertes lors de leurs cinq premiers. L’entraîneur Mike Budenholzer n’a pas pu éliminer les partants blessés, le centre cubano-américain Brook Lopez et le meneur Jrue Holiday, ou l’attaquant de secours Bobby Portis. Cependant, ils avaient encore assez de puissance pour s’éloigner des Pacers, qui ont perdu trois de leurs quatre premiers matchs contre le nouvel entraîneur Rick Carlisle.

Les Pacers étaient menés par le meneur Malcolm Borgdon avec 25 points et sept passes décisives. L’attaquant lituanien Domantas Sabonis a de nouveau été le joueur le plus complet de l’équipe d’Indiana avec 21 points, 13 rebonds et cinq passes décisives. L’attaquant recrue Chris Duarte a récolté 18 points en tant que troisième meilleur marqueur des Pacers après avoir joué 33 minutes au cours desquelles il a marqué 7 des 16 tirs sur le terrain, dont 2 des 5 triples et 2-2 de la ligne du personnel. En plus d’avoir capté cinq rebonds, tous défensifs, il a donné une passe décisive, perdu un ballon et commis deux fautes personnelles. L’attaquant Justin Holiday a terminé avec 12 points et le gardien Jeremy Lamb a atteint 11 pour compléter la liste des cinq joueurs des Pacers qui avaient des numéros à deux chiffres mais n’ont pas empêché la défaite de l’équipe (1-3).

Indiana est allé 102-107 sur le triple de Holiday avec 6:21 à jouer au quatrième quart, mais ne s’est jamais rapproché du tableau de bord ni n’a eu la chance de gagner.