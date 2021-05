Antetokounmpo, Middleton et Holiday donnent la première victoire à Bucks

23/05/2021 à 11h01 CEST

La puissance grecque en avant Giannis Antetokounmpo a de nouveau émergé en tant que leader des Milwaukee Bucks en contribuant un double-double de 26 points avec 18 rebonds et les a menés à une victoire de 109-107 en prolongation contre le Miami Heat dans le match d’ouverture de la série de premier ordre. Conférence Est ronde éliminatoire.

Mais Antetokunmpo et les Bucks ont dû avoir besoin des pièces décisives mettant en vedette l’attaquant Khris Middleton et la base Vacances Jrue dans les dernières secondes de la prolongation quand ils ont marqué le panier gagnant et mis le bouchon qui a empêché l’attaquant Jimmy Butler, de la chaleur, faites le dernier essai de triple.

majordome, qui a terminé troisième meilleur buteur du Heat, a égalisé le panier à 99 lorsque le klaxon a retenti à la fin du temps réglementaire et a forcé la prolongation.

Les Bucks ont toujours eu le contrôle du tableau de bord, mais ils n’ont pas eu leur meilleure inspiration en matière de score de l’extérieur du périmètre, ne laissant que cinq 3 sur 31 tentatives à 20 sur 50 de la chaleur, ce qui les a maintenus dans le combat.

L’équipe de Milwaukee n’avait jamais réalisé moins de sept 3 dans un match en saison régulière.

Mais au final, Middleton avec 27 points, dont le panier gagnant, six rebonds et six passes, ainsi que Holiday, qui a également contribué un double-double de 20 points, 11 rebonds, trois passes et trois interceptions ont fait la différence en faveur du Chevreuils.

Malgré sa contribution décisive, Antetokounmpo il n’a marqué que 6 sur 13 aux lancers francs. Lors de la dernière 1:06 du temps réglementaire, le Grec était 2 sur 5 de la ligne et a eu une violation de 10 secondes qui l’a empêché d’obtenir une autre tentative de coup franc qui aurait assuré la victoire de son équipe.

Le pivot cubano-américain Brook Lopez avec 18 points et huit rebonds, il a complété la liste des quatre joueurs de Bucks qui avaient des numéros à deux chiffres et ont été placés avec un avantage de 1-0 dans la série qu’ils joueront dans le meilleur des sept matchs.

Vacances il a marqué un panier inhabituel à la fin du deuxième quart-temps. Il semblait que le meneur tentait une passe décisive pour Antetokounmpo, mais la balle a traversé le cerceau.

Les Bucks font leur cinquième apparition consécutive en séries éliminatoires pour correspondre à la deuxième plus longue séquence de l’histoire de l’équipe. Ils ont fait les séries éliminatoires 12 fois consécutives entre 1980 et 1991.

Le meneur de jeu vétéran slovène Goran dragic, qui est sorti de la réserve, a terminé en tant que leader du Heat en contribuant 25 points, dont cinq triples, le dernier qu’il a réalisé avec 20,6 secondes à jouer en prolongation qui a mis le score à égalité à 107.

L’avant-garde Duncan Robinson Avec 24 autres points, dont sept à 3 points en 10 tentatives, il était le deuxième meilleur buteur du Heat et majordome il a terminé avec un double-double de 17 points, 10 rebonds, huit passes, deux récupérations de balle et six autres défaites.

Alors que le centre All-Star de la chaleur, Bam Adebayo il a livré sous les cerceaux avec 12 rebonds, mais n’a marqué que neuf points après avoir raté 11 des 15 tirs du terrain.

C’est la troisième fois que les Heat affrontent les Bucks en séries éliminatoires. Le Heat a balayé les Bucks au premier tour en 2013 avant de battre Milwaukee au deuxième tour l’année dernière.

Ce match a été le plus fréquenté pour un match à domicile de Milwaukee cette saison.

Les directives révisées sur la pandémie de coronavirus imposées par le ministère de la Santé de Milwaukee ont permis aux Bucks de occuper 50% des sièges du Fiserv Forum cette saison, ce qui a entraîné une participation d’environ 9000 fans.

Les Bucks avaient clôturé la saison régulière en jouant des matchs à domicile à 18% de leur capacité, soit environ 3 300 personnes.

La fréquentation des fans de jeux augmentera encore plus lorsque cette série se déplacera à Miami pour le troisième de la série à jouer après le deuxième à Milwaukee lundi.

Le Heat a annoncé samedi qu’ils pourraient avoir jusqu’à 17 000 fans dans leurs matchs éliminatoires sur leur terrain à l’American Airlines Arena.