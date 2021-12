Antetokounmpo pourrait jouer contre les Celtics avec huit absences

Le jour de Noël de cette saison aura des absences notables, mais Giannis Antetokounmpo pourrait être à temps pour essayer d’aider dollars de Milwaukee dans son duel devant Celtics de Boston. Il a déjà quitté le protocole et maintenant le problème est qu’il n’a pas fait d’exercice depuis des jours, il devra donc prendre une décision avec l’équipe médicale de la franchise. De leur côté, ceux du Massachusetts arrivent très épuisés à l’affrontement puisqu’ils ne peuvent pas avoir jusqu’à huit joueurs de l’effectif comme ils le sont. CJ Miles, Aaron Nesmith, Justin Jackson, Enes Freedom, Bruno Fernando, Josh Richardson, Sam Hauser et Grant Williams. De plus, ils sont douteux en raison de blessures Juancho Hernangómez, Al Horford, Marcus Smart, Romeo Langford et Jabari Parker, comme indiqué par ESPN.

