Antetokounmpo relève le défi de Kobe et Pau lui rappelle : « Il l’a fait, frère »

21/07/2021 à 12h50 CEST

Blanchiment d’Arnau

“Il l’a fait, frère & rdquor;, a-t-il écrit Pau Gasol sur Twitter après avoir vu Giannis Antetokounmpo soulevez la bague du champion NBA avec le dollars de Milwaukee. Le pivot de Sant Boi a sauvé le message qu’il a laissé en son temps Kobe Bryant. Il y a deux ans, lorsque l’attaquant des Bucks a obtenu son premier MVP de la saison régulière, le mythe des Lakers a écrit : “Mon garçon… Grand MVP. Niveau suivant : le championnat.”

“Kobe Bryant pensait qu’il pouvait le faire (…) et il devait le faire”, a déclaré Antetokounmpo, excité lors de la conférence de presse. Le joueur grec a déjà dit en son temps ce que Kobe signifiait pour lui : « C’était mon idole d’enfance. Non seulement le mien, il était l’idole de toute une génération. Le Jourdain de ma génération. Kobe est la raison pour laquelle je joue au basket, pourquoi je me réveille tous les jours et vais m’entraîner. Sans lui, je ne serais pas en NBA.”

Il l’a fait, frère ❤️ #MambaMentality #KobesLegacy https://t.co/yEHmpuMpw4 – Pau Gasol (@paugasol) 21 juillet 2021

Ce fut l’un des nombreux moments qu’Antetokounmpo a vécu lors de sa comparution devant la presse. Il a également rappelé qu’il avait commencé à jouer au basket pour « aider la famille. J’ai essayé de les aider à sortir du pétrin et les défis auxquels nous avons été confrontés en tant qu’enfants, mais je n’aurais jamais pensé que je serais ici avec le trophée NBA et le prix MVP de la finale. Il a été un long voyage. “

Quand il s’agit de mettre en valeur les Bucks Il se souvenait surtout de son partenaire Khris Middleton et entraîneur Mike Budenholzer. “Bud croyait en moi. Il m’a dit que pour que je gagne, pour être génial, je devais faire confiance à mon équipe. Je devais faire la bonne passe, je ne pouvais pas être têtu – je devais faire confiance à ce processus. “

Giannis s’exécuta. Et non seulement il a relevé le défi, mais il a ajouté le fait méritoire.50 points en finale et être le MVP de la série, une réalisation supplémentaire à encadrer et plus encore lorsque Kobe Bryant avait pleinement confiance qu’il y parviendrait.