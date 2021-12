Antetokounmpo signe une performance mémorable pour renverser les Celtics

Scandale come back celui qu’il a réussi à faire dollars de Milwaukee devant leur public, démontrant l’ADN d’une équipe championne qu’ils ont en étant capable de lever de larges désavantages dans leur duel contre Celtics de Boston. Le grand chef de l’équipe était Giannis Antetokounmpo, qui a fait une belle performance, s’est cimenté en grande partie dans la deuxième partie. C’est là que les champions actuels ont réussi à arrêter le flux offensif de Tatum et Brown, pour finir par gagner 117-113, avec 36 points et 12 rebonds du Grec.

ANTÉTOBLOC – Honnêtement, combien de joueurs actuels mieux qu’Antetokounmpo pouvez-vous me dire ? – NBA – Jordi de Mas (@ Plus6Basket) 25 décembre 2021