Antetokounmpo, un MVP historique – AS.com

Giannis Antetokounmpo est le roi de la NBA. Le Nigérian d’Athènes, le garçon qui est né en Grèce et a vécu sans nationalité jusqu’à ce qu’il soit finalement grec à toutes fins utiles et que son nom de famille soit passé d’Adetokunbo à Antetokounmpo. Un héritage de la tribu Yoruba qui signifie “la couronne est revenue d’outre-mer”. Giannis est le MVP de la finale 2021, où la performance prodigieuse d’un joueur total a facilité un retour mémorable après le 2-0 initial, après les deux premiers matchs disputés en Arizona.

Il n’a que 26 ans, mais Giannis a déjà fait tomber la dernière frontière, celle du ring. Ses chaussettes en finale expliquent une performance colossale : 35,2 points, 13,2 rebonds, 5 passes décisives, 1,8 contres et 61,8% au tir. Et son dernier match figure déjà parmi les grandes performances de l’histoire de la lutte pour le titre : 50 points, 14 rebonds, 5 contres. Quelques heures seulement avant le début de la série, il ne faut pas l’oublier, on ne savait pas si Giannis jouerait ou dans quelles conditions il le ferait au cas où il prendrait enfin la piste. Une horrible blessure au genou l’avait éliminé des deux derniers matchs de la finale Est, contre les Hawks d’Atlanta.

Ces éliminatoires de 2021 laissent Giannis comme, peut-être, déjà le meilleur joueur européen de l’histoire de la NBA. Ou plutôt la meilleure carrière NBA d’un Européen. Il est avec les Bucks depuis huit ans et la franchise du Wisconsin est passée de 15 victoires (15-67) à remporter le ring après un triennat avec 71% de matchs gagnés en saison régulière. Presque le double des 36% de ses trois premières années en NBA. Son équipe a grandi avec lui, un joueur avec un physique unique que vous avez déjà, attention : deux MVP, un MVP de finale, un prix du meilleur défenseur, un prix du joueur le plus amélioré, cinq étoiles (à la suite, toutes possibles depuis 2017), trois nominations pour le meilleur quintette, deux pour le deuxième meilleur, trois pour le meilleur quintette défensif et un pour le deuxième meilleur. Au cours des trois dernières années de récompenses et de séries de victoires, il a récolté en moyenne 28,4 points, 12,3 rebonds et 5,8 passes décisives en saison régulière. La saison 2019-20 s’est terminée avec le meilleur PER (l’indice d’efficacité utilisé par ESPN) de l’histoire. Il a fait un doublé pour MVP et Défenseur de l’année. Cela, dans la même saison, n’avait été fait que par Michael Jordan et Hakeem Olajuwon. Et à différentes saisons, il suffit d’ajouter deux autres noms : Kevin Garnett ET David Robinson. Tout au long de l’histoire de la NBA.

Dans ces éliminatoires 2021 de la rédemption, Giannis a évolué en 29,2 points, 12,8 rebonds et 5,3 passes décisives avec 56% au tir. En finale, leur nombre est légendaire. Personne n’avait signé 30 + 10 + 5 + 60% dans la lutte pour le titre. Personne n’a jamais remporté le titre de MVP de la saison régulière (il en a deux), de MVP des finales (à partir de 1983), de défenseur de l’année et de joueur le plus amélioré de sa carrière. Et seuls Michael Jordan et Hakeem Olajuwon avaient, jusqu’à présent, les trois premiers. Ce n’est que le septième, en 75 ans de NBA, qu’il atteint 50 points dans un match de finale, ce que seul LeBron James (2018) avait fait depuis Michel Jordan en 1993. Il est également le premier à avoir un match de 50 + 10 à 5 blocs n’importe où dans les séries éliminatoires depuis 1973 (lorsque les blocs commencent à s’inscrire) et le premier à plus de 40 + 10 + 5 depuis Shaquille O’Neal en 2001. Y le premier depuis Shaq (en 2000) avec trois matchs à 40 points et 10 rebonds dans la même finale, celui dans lequel il a réalisé deux quarts différents d’au moins 20 points. Le dernier à le faire, et une seule fois, fut Michael Jordan, en 1993.

La transformation d’un joueur spécial

Rachat à 26 ans ? Oui, comment ça sonne. Giannis a beaucoup couru. Pour le bien… mais surtout pour le mal. Suite aux éliminations des séries éliminatoires 2019 et 2020, contre les Raptors et Heat, beaucoup voulaient le classer comme un joueur non classé pour être un vainqueur des séries éliminatoires. Un grand gagnant. Il avait 24 et 25 ans dans ces saisons et, bien sûr, il était en train de mûrir. Ses limites importaient plus, du moins semblait-il, que ses vertus incontestables. Pas de tir extérieur, têtu, trop responsable et croisé dans la prise de décision, ses MVP en saison régulière ont été suivis de critiques absolument destructrices en playoffs. On disait pratiquement que Giannis ne savait pas jouer au basket.

Mais Giannis, je le répète, Il avait 25 ans la dernière fois qu’il a perdu une égalité en séries éliminatoires. Avec 26 il est champion. Et l’histoire montre qu’il faut généralement plus de temps pour gagner en tant que joueur de franchise. LeBron James a remporté sa première bague à l’âge de 27 ans. Michael Jordan, 28 ans. Depuis la fusion ABA-NBA (la fusion des deux Ligues qui a ouvert l’ère moderne de la NBA), a expliqué les journalistes Micah Adams, il est difficilement possible de trouver des joueurs qui ont clairement été les meilleurs sur le terrain et le leader dans l’habillage. salle leurs équipes et ont remporté le titre comme ça… et avec moins de 26 ans. Ils apparaissent le Bill Walton de 1977 (24 ans), le Larry Bird de 1981 (24), le Magic Johnson de 1985 (25), le Tim Duncan de 1999 (23) et le Dwyane Wade de 2006 (24). Ce n’est pas qu’ils étaient ou n’étaient pas le MVP de la finale, mais qu’ils fonctionnaient comme le joueur de franchise clair, la référence de l’équipe et de l’organisation. Et pourtant Duncan avait David Robinson, Magic avait Kareem, Bird avait Kevin McHale et Robert Parish, Wade avait Shaquille… Le Bill Walton de 1977, si vous regardez l’âge, l’entreprise et les performances, est la chose la plus proche que vous puissiez trouver dans la NBA moderne à Antetokounmpo. En 2018 et 2019, Giannis n’échouait pas – il grandissait sous nos yeux. Apprentissage. Maturation.

Alors maintenant, nous avons vu une version complète, pleine d’un joueur qui a encore de la place pour être plus dominant : mieux. En dehors de la piste, il a été un leader calme, humble et attentif à chaque détail, attentif à tout ce qu’il pouvait faire pour aider ses coéquipiers. À l’intérieur, il a fait un pas de géant, et il l’a fait sans avoir à développer son tir extérieur tant vanté. Au contraire, a réduit ses tentatives et s’est consacré moins, juste assez, à diriger des attaques en frappant de l’extérieur et se jetant contre les murs défensifs que ses rivaux construisent.

Le Giannis de 2021 s’est appuyé sur ses coéquipiers, Il a su quand charger et quand abandonner la vedette et a joué plus près de la zone, profitant de son physique et générant des points de pourcentage très élevés avec des mouvements de plus en plus efficaces près de la jante, où il a plané en finale à 80% malgré toutes les tentatives des Suns pour minimiser son impact, le mettent mal à l’aise. Ainsi, plus Shaquille que Kobe (comme l’a défini la journaliste Cassidy Hubbarth) a dégagé un profil totalement dominant, imparable, décisif. Un joueur différent mais totalement redoutable au milieu de la triple ère. Et celui à qui, il a beaucoup de mérite, les problèmes de la ligne du personnel ne changent pas le plan de match (17 sur 19 ! Au sixième match). Il essaie toujours, frappe toujours ; jouer sans crainte d’échec, sans penser à ce qu’ils diront ou à ce qui se passera lors de la prochaine attaque. Joue pour gagner. Et c’est pourquoi il a gagné et, sûrement, il gagnera plus à l’avenir. Encore une fois, grand moment.