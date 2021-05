Antetokounmpo veut tout – AS.com

Sauf surprise majeure, cette saison, Giannis Antetokounmpo ne sera pas MVP de la NBA. Il est en meilleur nombre que la saison dernière, quand il l’était; mais un parcours énorme de Nikola Jokic et le fait d’accumuler deux reconnaissances consécutives se retournent contre lui. De cette façon, il coupera sa séquence en saison régulière, même s’il restera entre les mains d’un joueur européen. Juste au cas où, il insiste. Contre les Indiana Pacers, dans une victoire pour les Bucks (142-133) qui leur permet d’espérer gagner une place dans le peu qui reste, le joueur grec a donné quelques idiomes à l’histoire. Avec ses 40 points, 15 rebonds et 6 passes décisives, avec une précision de 77,8% dans les buts sur le terrain, il a inscrit des chiffres inédits depuis Charles Barkley en 1988. De même, et pour le plus grand plaisir des amateurs de statistiques, la performance le met, en l’ère actuelle, proche d’une marque enregistrée par le détenteur du record Russell Westbrook: Depuis que Giannis est dans la ligue, seul le meneur des Wizards a marqué plus de matchs de 40 + 15 + 5, cinq pour les trois d’Anteto.

Trop de puissance intérieure pour les Pacers, qui l’ont quand même essayé. Jusqu’à la fin du troisième quart-temps, l’écart entre les deux équipes, tant au niveau des sensations qu’au tableau de bord, était négligeable. Un départ puissant depuis les lieux, en fait, était le seul véritable contrepoids à une échelle qui n’a pas été décidée. Au premier quart-temps, sous la houlette d’un Justin Holiday très réussi, ils ont réalisé leur avantage maximal dans le match, de neuf points. Distance moyenne, pénétration ici, pénétration là-bas et triples, nombreux triples: six sur sept pour Holiday dans ces douze premières minutes, au cours desquelles il est passé à 18 points. Al final del partido, 26. No pudo mantener su estratosférico ritmo desde el perímetro (quién pudiera…), terminando con un más que notable ocho de doce (66,7%), pero lideró igualmente a los suyos, tan corales como habituel. Jusqu’à sept de ses coéquipiers ont atteint un score à deux chiffres. TJ McConnell est allé à 23, avec 5 rebonds et 7 passes décisives; Doug McDermott et Oshae Brissett jusqu’à l’âge de 19 ans, Kelan Martin a tenté de mettre des obstacles dans le jeu intérieur (12 + 9) et Goga Bitadze (10 + 6 + 4) dans ce petit morceau de tout ce qui est toujours nécessaire.

Lors du déploiement, Domantas Sabonis, le capitaine général habituel, principale victime du tremblement de terre d’Antetokounmpo et forcé de se retirer en raison de problèmes physiques. “C’était une mesure de précaution”, a déclaré l’entraîneur des Pacers aux journalistes., Nate Bjorkgren. Le joueur lituanien, loin de ses standards habituels, ne pouvait contribuer que 10 points et 6 rebonds. Incapable de se renforcer dans le jeu intérieur, il a choisi d’augmenter sa présence dans l’organisation, atteignant 14 passes décisives, jusqu’à ce qu’il soit contraint de partir. Au troisième trimestre, Giannis et Brook Lopez ont fait ressortir toutes les faiblesses susmentionnées, avec 11 points chacun. À la fin du match, 78 points dans les Bucks peignent pour l’Indiana 50, qui ne pouvait pas être imposé en transition ou en profitant des opportunités dans les secondes pièces. Son opportunité, son avantage, est mort dans la première partie du jeu, dans laquelle il a réussi à forcer, au-delà du leadership ponctuel, onze changements sur le tableau de bord.

La course 0-10 au début du troisième quart-temps l’a clairement montré et il n’y avait pas de retour en arrière, malgré une dernière tentative frustrée. Dans les prochains matchs, ils tenteront de trouver une meilleure position pour le play-in (neuvième avec le même bilan que Charlotte Hornets), aujourd’hui frustrés. Les Bucks, qui avaient accumulé une avance de 19 points, ne le laisseraient plus s’échapper. Compagnon par compagnon, dans un affichage physique de Giannis, et mêlée, exploitant moins l’astuce du triple, arme habituelle du Wisconson, qui, paradoxalement, a opté pour le côté perdant (11 triplets contre 21). Khris Middleton con 22 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, junto a Jrue Holiday (20+4+14) agitaron la batuta y López (21+8), junto a Bobby Ports (12+4), puso el rock and roll por Dans. A part Anteto, bien sûr, qui a même assuré qu ‘«il essaie d’économiser de l’énergie». Dans son esprit, et chez Budenholzer, il y a cette première sonnerie, celle qu’il ne veut pas repousser indéfiniment et celle qui, s’il s’égare trop, pourrait condamner le technicien. Il reste peu de chose jusqu’au moment de la vérité et le Grec veut tout.