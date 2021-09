Antetokounmpo, viral lorsqu’il a été surpris en train de faire ses courses dans un supermarché de Murcie

Au milieu du différend des finales NBA entre les Lakers et le Miami Heat, certains des meilleurs joueurs du championnat ont commencé à profiter de leurs jours de congé après que leurs équipes ne soient pas allées plus loin dans la compétition. L’un d’eux est celui qui a été le joueur le plus remarquable de la saison régulière, et c’est aussi cette année ce prix correspond à Giannis Antetokounmpo.

Le Grec a été élu MVP pour la deuxième année consécutive

Le joueur grec est devenu l’un des personnages viraux des dernières heures sur les réseaux sociaux, plus précisément au niveau national en Espagne, où il semble qu’il en profite pour passer ses jours de congé. Le joueur des Milwaukee Bucks a été traqué dans les heures qui ont précédé le deuxième affrontement entre les Lakers et Miami effectuant l’achat dans l’un des supermarchés les plus célèbres d’Espagne à côté de son frère.

Giannis achète les tuyaux au Mercadona pour assister à la finale à Murcie avec ses frères. 2020 est l’année de nos vies. https://t.co/mB2hi4QdwR – José (@jsaenzdetejada) 2 octobre 2020

L’histoire a son explication, et c’est que Giannis en a profité pour rendre visite à son frère Álex, qui curieusement il y a quelques jours, il a signé pour l’UCAM Murcia. La star de la NBA a été vue dans de nombreux endroits de la Région, où, par exemple, il a posé très satisfait d’un des vins de la région, de la célèbre Maison Rouge lors d’une des soirées qu’il a appréciées avec sa famille.

Très satisfait de votre visite à Murcie

Le troisième des frères Antetokounmpo a décidé de profiter de sa visite à Murcie pour acheter un de ces souvenirs qui valent la peine d’être chez soi. Le grec est reparti très satisfait de ce vin et a voulu acheter la plus grosse bouteille de Minami, un vin rouge de Syrah d’une valeur d’environ 365 euros.

Pour les amateurs de nouvelles aléatoires et ceux qui obtiennent une explication pour cette année 2020, le MVP de la NBA arrive en faisant l’achat comme un de plus dans l’un des supermarchés les plus fréquentés de Murcie. Bien sûr, à l’image, ils se distinguent déjà par leur taille, un aspect auquel de nombreux abonnés ont fait référence dans les commentaires de la publication.