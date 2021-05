Anthénea, une soucoupe volante, et flottante, pour passer les vacances | Vie

Maintenant que la pandémie commence à être contenue, il est temps d’envisager d’éventuelles vacances. Vous cherchez quelque chose de complètement différent?

Dans des conditions normales, la plupart des gens préfèrent fuir les foules. Mais après une année aussi inhabituelle, le nombre de personnes cherchant à se sentir entourées d’êtres humains pourrait augmenter. Si c’est ainsi, Anthénea, une suite hôtelière flottante, Ce n’est pas pour toi.

Nous avons vu de nombreux types d’hôtels, mais Anthénée rompt avec toutes les conventions. Il s’agit de suites individuelles flottant dans la mer. Et attention, ils sont également en vente aux particuliers et aux entreprises.

La première chose qui ressort est son design: il ressemble à une soucoupe volante qui s’est écrasée dans la mer, et il flotte à sa surface. Plus poétiquement, ses créateurs l’appellent un Alcôve au bord de la mer ou, un vaisseau pour les terriens, car il ne bouge pas.

Cette suite éco-luxe est autosuffisant: grâce à des panneaux solaires, il produit l’électricité nécessaire pour éclairer l’intérieur, utiliser des appareils électriques et gérer l’eau. Il ne génère pas de déchets à l’extérieur, sauf de l’eau propre.

Le concept de suite est important, car ce n’est pas une péniche: Il n’a pas de cuisine, bien qu’il puisse être installé dans la variante à vendre pour les particuliers. Il y a aussi versions spa, business et modèles ouverts que l’acheteur peut décorer comme il le souhaite.

Dans le cas spécifique de la suite d’hôtel que l’on voit dans la vidéo, c’est une chambre pour couple qui dispose d’une chambre, d’une salle de bain, d’un salon et d’un spa. Le verre panoramique offre une vue à 360 degrés et un plancher de verre pour voir les fonds marins. Il a même un accès sous-marin.

Le dôme supérieur peut être relevé pour exposer un point de vue spectaculaire de 12 places, qui dans la version Business est utilisée pour les réunions d’affaires. Même s’il doit être difficile de se concentrer pour travailler dans un endroit aussi idyllique …

Un dôme Anthénea peut accueillir jusqu’à 50 personnes, donc des événements sociaux peuvent également être organisés.

En plus de la version individuelle, ils sont en cours de construction Villas Anthénea, où plusieurs de ces dômes sont attachés à un port.

Il est actuellement possible de louer ces suites dans une douzaine d’endroits dans le monde: France, Italie, États-Unis, Australie, et quelques autres. Si vous êtes intéressé, vous avez plus d’informations sur leur site Web, disponible en espagnol.