Anthony Alfredo OK après que sa voiture ait pris feu au Texas

Heureusement, le pilote NASCAR Anthony Alfredo va bien après avoir fait naufrage au Texas Motor Speedway dimanche, et sa voiture a ensuite pris feu sur la piste.

Avec 30 des 334 tours à faire dans l’Autotrader EchoPark Automotive 500 – la première course éliminatoire de la Cup Series dans la ronde des 8, la dernière ronde avant la dernière course du championnat 4 – Kyle Busch a semblé entrer en contact avec l’arrière de la voiture de Chris Buescher, envoyer la Ford n°17 ​​à l’intérieur de la piste.

Buescher a repris le contrôle de sa voiture, mais il semble que l’incident ait déclenché une réaction en chaîne, ce qui a conduit Alfredo à partir en tête-à-queue dans la Ford n°38.

La voiture d’Alfredo a glissé sur la piste et a percuté le mur extérieur, l’arrière en premier. Après l’accident, la voiture d’Alfredo a roulé vers l’intérieur de la piste et s’est arrêtée, et il semblait que l’excitation était terminée.

Mais tout à coup, la voiture n°38 a pris feu avec une ligne de feu sur la piste, et cela a été effrayant pendant un moment jusqu’à ce qu’il sorte de la voiture.

Anthony Alfredo a pu sortir de la voiture après cet accident et cet incendie.#NASCAR

Regardez sur @NBC ou @PeacockTV : https://t.co/7NW8hhZFP9 pic.twitter.com/M1L7QK3e87 – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 17 octobre 2021

En raison de l’accident et de l’incendie sur la piste, la course a été interrompue pendant environ 11 minutes. Et Alfredo a été immédiatement évalué et autorisé par le centre de soins infield.

Par la suite, le pilote de Front Row Motorsports a expliqué ce qui s’était passé de son point de vue. Il a déclaré à NBC Sports :

«Nous venons de redémarrer et quelqu’un que j’ai vu tournait sur le tablier. je crois que c’était le 17 [of Buescher], et [Michael McDowell in] le 34 est devant moi, évidemment, mon coéquipier. Pas que tu veuilles courir dans n’importe qui, mais j’ai vérifié quand il a vérifié pour rester à l’écart de lui. Et je pense [Chase Briscoe in] le 14 ou quelqu’un derrière moi n’a tout simplement pas pu être vérifié à temps, alors il m’a fait tourner la tête et n’a rien pu faire pour le redresser. J’étais à l’envers, donc j’étais juste le long du trajet qui montait vers la clôture. Et quelque chose s’est détaché – cela a évidemment déclenché le feu sur tout le liquide qui s’est échappé. « C’était assez étrange parce que j’ai glissé tout le long de la piste et j’ai été arrêté. Je pensais que j’allais pouvoir prendre mon temps pour sortir, mais ça a pris feu. Mais reconnaissant pour tout le personnel de sécurité, toutes les implémentations de sécurité que NASCAR a faites. Je me sens bien, prêt à repartir.

Alfredo n’est pas dans les séries éliminatoires de NASCAR, donc le fait de ne pas terminer la course n’a pas d’impact sur l’image du championnat.

