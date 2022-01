Anthony Bennett revient sur le marché

L’Hapoël Jérusalem a annoncé ce dimanche la résiliation amiable du contrat d’Anthony Bennett après être arrivé en Israël cet été. C’est la 12e équipe du pivot canadien depuis qu’il a été choisi par les Cleveland Cavaliers comme numéro un du repêchage 2013. Dans aucun de ces sets, il n’a réussi à enchaîner deux saisons consécutives. Désormais, son avenir est peut-être dans une NBA en pleine chasse aux joueurs temporaires à cause du coronavirus.

Son saut dans l’élite du basket a été une surprise pour sa position dans le repêchage au sein d’une portée dans laquelle des joueurs tels que Victor Oladipo (choisi en numéro 2 par Orlando Magic), CJ McCollum (10 par Portland Trail Blazers), Rudy ont excellé. (27 par Denver Nuggets) et la grande baleine : Giannis Antetokounmpo, sélectionné par Milwaukee Bucks à 15 ans.

Dans l’Ohio, cela ne s’est jamais démarqué. Et son pas était fugace. Seulement 52 matchs, aucun en entrée, et une maigre production pour une star prototype (4,2 points et 3,0 rebonds) avant d’être emballé avec Andrew Wiggins vers le Minnesota dans le cadre du transfert de Kevin Love qui a forgé les trois grands des Cavs avec LeBron James et Kyrie Irving.

Passer par la G-League

Au Minnesota, l’eau. À Toronto, puis à l’eau, en passant par l’équipe affiliée canadienne de la Develop League. La G League l’a toujours accompagné dans cette tentative de retour dans la Ligue nord-américaine: Long Island Nets en 2016 lorsque les Brooklyn Nets l’ont signé pour 23 matchs, Northern Arizona Suns (2017), Maine Red Claws (2017-2018) et Agua Caliente Clippers (2018-19).

Une somme et continue d’équipes qui lui ont également fait prendre le passeport pour jouer en Europe avec tout un Fenerbahçe, où il n’a même pas donné un petit échantillon du joueur que tout le monde attendait, et à Porto Rico avec les Cangrejeros de Santurce. Israël est pour le moment la dernière étape dans la carrière d’un joueur qui a déjà 29 ans.