Anthony Bouchard admet avoir imprégné un jeune de 14 ans alors qu’il avait 18 ans ⋆ 10z viral

Une vidéo publiée jeudi par le sénateur de l’État du Wyoming Anthony Bouchard (R) qui se présente pour Rep. Liz CheneyLe siège de (R-Wyoming) a fourni une défense choquante de la propre histoire sexuelle de l’adolescence du sénateur. Bouchard est apparu sur Facebook en direct pendant une déclaration de 13 minutes dans laquelle il a admis avoir fécondé une jeune fille, puis a qualifié l’incident de «comme l’histoire de Roméo et Juliette». Il n’a pas révélé le nom ou l’âge de la fille dans la vidéo, mais a dit plus tard au Star-Tribune que la fille avait 14 ans et 18 ans.

Voici la vidéo:

Dans la longue déclaration de Bouchard, sous-titrée «J’esquive une balle des Fake News Media et vous pouvez tout entendre ici!», Bouchard a déploré à plusieurs reprises la cruauté des adversaires politiques en relayant son histoire. Adolescent, Bouchard a fécondé une fille, l’a épousée, puis a divorcé; peu de temps après, la jeune fille s’est suicidée.

Bouchard n’a pas abordé l’âge de la fille, la différence d’âge ou la question de savoir si la relation enfreignait les lois sur les agressions sexuelles. Au lieu de cela, il a dit: «Donc, en fin de compte, c’est une histoire quand j’étais jeune, deux adolescentes, une fille tombe enceinte.» Il a continué, caractérisant la relation comme une histoire commune. «Vous avez déjà entendu ces histoires», a-t-il dit, «Elle était un peu plus jeune que moi, donc c’est comme l’histoire de Roméo et Juliette.»

Il a poursuivi en présentant l’histoire non pas sur le consentement, mais sur l’avortement. «C’est incroyable qu’ils voient les choses si négativement», a-t-il déclaré. «Elle était un peu plus jeune que moi», a expliqué Bouchard, avant de déplacer le récit vers ce qu’il croyait être un choix louable d’épouser la fille quand elle avait 15 ans et qu’il avait 19 ans.

«Il y avait beaucoup de pression pour avorter un bébé», a déclaré Bouchard, «je dois te le dire. Je n’allais pas le faire. Malgré la pression pour qu’elle soit «bannie de sa famille», Bouchard ne pouvait voir que «la bonne chose à faire» – qui était «de se marier et de prendre soin d’eux».

Selon Bouchard, la mère de la fille a signé des papiers de consentement (comme l’exige la loi de Floride) et un mariage a suivi. «Assez effrayant quand j’étais si jeune», a remarqué Bouchard, «mais je dois vous dire que je le referais. Le couple a divorcé environ trois ans plus tard.

Bouchard a longuement expliqué pour défendre ses propres actions:

Par golly, nous faisons tous des choix et nous les traitons et vivons avec eux et les réglons ou nous faisons des choix encore pires en essayant de sauvegarder. Nous avons tous des choses que nous avons faites dans le passé. Nous passons tous à autre chose. Nous nous en occupons tous. C’est donc l’une de ces histoires.

«J’ai fait ce qu’il fallait», a déclaré Bouchard, avant de se plonger dans les circonstances malheureuses qui ont suivi son mariage d’adolescent. «Elle avait des problèmes», a-t-il dit à propos de sa jeune mariée de quinze ans. «Son père s’était suicidé. Pour une raison quelconque, elle a décidé de faire de même. Selon les rapports, deux ans après le divorce du couple, l’homme alors âgé de 20 ans est décédé par suicide.

La vidéo de Bouchard contenait des réprimandes répétées pour ses adversaires politiques. «C’est vraiment dommage que nous devions tout traîner», a déclaré le candidat, «je déteste juste voir des familles se droguer et revivre les choses.» «Ne pouvons-nous pas laisser les gens reposer en paix?» Il a demandé. Bouchard a ensuite contesté à plusieurs reprises: «Est-ce que c’est le pire que vous ayez sur moi?»

«C’est l’Amérique», a-t-il déclaré, «Nous avons tous eu des problèmes. Pourquoi est-ce un gros problème? C’est vraiment dommage qu’ils empêchent les bonnes personnes de se présenter aux élections.

À aucun moment, Bouchard n’a mentionné l’incapacité de la jeune fille à consentir à des relations sexuelles. En vertu de la loi de Floride, l’âge du consentement est de 18 ans. Les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent pas légalement consentir à des contacts sexuels. Cependant, la Floride a ce qui est connu (peut-être ironiquement dans ce cas) comme une exception «Roméo et Juliette», qui protège les mineurs de la responsabilité légale lorsqu’ils s’engagent dans une relation sexuelle avec une personne proche en âge. Cependant, même cette exception ne s’appliquerait pas dans le cas d’un jeune de 14 ans. En Floride, seuls les adolescents âgés de 16 ans et plus ont la capacité légale de consentir à des relations sexuelles sous l’exception de la proximité d’âge.

Bien que la question de l’agression sexuelle ne semble pas s’être posée à Bouchard, Internet n’a pas tardé à établir la connexion. Appelant l’histoire «exaspérante», un utilisateur de Twitter a déclaré: «Il pense que c’est« comme l’histoire de Roméo et Juliette », je ne vous chierais pas», puis a exhorté: «WY, ne l’élisez pas.»

D’autres ont dit que l’histoire de Bouchard décrivait un viol statutaire.

Anthony Bouchard n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Law & Crime.

