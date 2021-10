Anthony Davidson annonce sa retraite en tant que pilote de course professionnel

Le présentateur de Sky Sports F1 et ancien pilote de Super Aguri Anthony Davidson a annoncé sa retraite de la conduite professionnelle.

Le Britannique de 42 ans mettra fin à sa carrière à l’issue du Championnat du monde d’endurance 2021 à Bahreïn le 6 novembre.

Davidson a fait ses débuts en Formule 1 lors du Grand Prix de Hongrie 2002 pour Minardi, remplaçant Alex Yoong lors de cette course et ensuite en Belgique, mais il a pris sa retraite à chaque fois.

Après un an en tant que pilote d’essai pour BAR en 2004, il a remplacé Takuma Sato, malade, au Grand Prix de Malaisie 2005, mais a subi une panne de moteur deux tours après le début de la course.

La seule saison complète de F1 que Davidson a complétée était avec Super Aguri en 2007, ses meilleurs résultats étant 11e à trois reprises. Quatre courses dans la campagne 2008, l’équipe s’est retirée du championnat.

Depuis lors, Davidson a concentré ses engagements de course sur les voitures de sport, remportant le Championnat du monde d’endurance en 2014 pour Toyota, combinant cela avec son rôle de pilote de simulateur pour l’équipe Mercedes F1.

« Il me reste encore une course… j’ai décidé que ce sera aussi ma dernière course en tant que pilote de course professionnel », a tweeté Davidson.

« Ce fut un voyage incroyable et inoubliable et je remercie tous ceux qui se sont impliqués en cours de route. »

Il me reste encore une course… j’ai décidé que ce sera aussi ma dernière course en tant que pilote de course professionnel. Ce fut un voyage incroyable et inoubliable et je remercie toutes les personnes impliquées en cours de route 🙏 pic.twitter.com/2Sud9d6Qpu – Anthony Davidson (@antdavidson) 31 octobre 2021

Davidson court actuellement pour l’équipe Jota dans la catégorie LMP2 du Championnat du monde d’endurance, partageant une Oreca avec ses copilotes Antonio Felix da Costa et Roberto Gonzalez.

Le trio a remporté une victoire de catégorie dans la manche de Portimao de la série de cette année et est troisième au classement du championnat LMP2 avant la finale.

Davidson a déclaré l’été dernier qu’après avoir signé un nouvel accord avec Toyota pour 2017, il envisageait de prendre sa retraite à la fin de la saison 2019, alors qu’il avait 40 ans.

« Quand j’ai signé ce contrat, je l’ai vu comme trois années de plus à essayer de gagner Le Mans avec Toyota », a-t-il déclaré. « J’ai définitivement joué avec l’idée de m’arrêter à ce stade. »

Cependant, après la première année de ce contrat, Davidson a été abandonné par Toyota au profit de Fernando Alonso, qui a dûment remporté les 24 Heures du Mans en 2018 et 2019. Les meilleurs résultats de Davidson au Mans ont été deuxième en 2013 et troisième l’année suivante. .

Il a révélé que le passage à un environnement moins compétitif en LMP2 avait ravivé son amour de la course.

« Conduire avec Roberto en tant que gentleman driver, c’est beaucoup plus amusant que de courir pour un constructeur avec toute la pression qui va avec », a déclaré Davidson, cité par Motorsport.com.

« D’une certaine manière, j’avais besoin de retomber amoureux de la course automobile parce que j’en avais complètement perdu l’amour chez Toyota. »