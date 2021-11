Anthony Davidson dit qu’il est « fier de ne pas avoir payé sa place » pour une place sur la grille de F1 et qu’il était là sur le mérite à la place.

Le pilote de 42 ans a annoncé ce week-end qu’il mettrait un terme à sa carrière de pilote à l’issue du Championnat du monde d’endurance 2021 à Bahreïn le 6 novembre.

C’est une carrière qui a comporté, entre autres, un total de 24 courses de F1 dont une saison complète sur la grille avec Super Aguri en 2007, son meilleur résultat étant P11.

Il pense qu’il était assez bon pour faire plus dans le sport, mais il est reconnaissant d’avoir pu courir à une telle époque et est fier de ne pas y être arrivé uniquement à cause de l’argent.

« Dans les années 2000, nous avions des moteurs V10 et une guerre des pneus, c’était génial », a déclaré Davidson.

« Je sentais que je méritais plus à l’époque, mais je suis content d’avoir pu réaliser certaines des performances que j’ai faites dans de telles méga voitures.

«Je suis fier d’être arrivé en F1 uniquement avec du talent. Je n’ai pas payé mon trajet pour y arriver.

Nous tenons à féliciter l’ancien pilote de #F1 Anthony Davidson pour son excellente carrière, après son annonce qu’il prendra sa retraite du sport automobile professionnel à la fin de l’année 👏 pic.twitter.com/JfHBrK0YoN – PlanetF1 (@Planet_F1) 31 octobre 2021

Bien qu’il ne pilotera plus professionnellement, il sera toujours présent dans le monde de la F1 et pas seulement en tant qu’expert, continuant également à travailler sur simulateur pour Mercedes.

Il dit que la technologie est si bonne ces jours-ci qu’elle compense quelque peu le manque de courses réelles qu’il fera, bien qu’il n’exclue pas non plus d’y revenir un jour.

« J’ai toujours aimé conduire une voiture rapide sur une piste de course et je ne pense pas que cela me quittera un jour », a-t-il déclaré.

« Les simulateurs sont devenus si bons maintenant que mon travail avec Mercedes me démange presque.

« Peut-être qu’un jour je conduirai une voiture avec des amis – on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. »

Bien qu’il n’ait pas connu beaucoup de succès en F1, Davidson est toujours un champion du monde FIA ​​grâce à sa campagne WEC victorieuse au volant de Toyota en 2014.

Il en tire une grande fierté et pense que cela compense un peu sa défaite de justesse aux 24 Heures du Mans.

« Être un champion du monde FIA ​​est quelque chose que je considère avec une grande fierté », a-t-il déclaré.

« J’ai remporté le championnat en 2014 et j’ai toujours dit que pour mettre en place une campagne victorieuse sur une saison complète, il fallait plus de compétences que de gagner une seule course, un événement aussi important que Le Mans. »