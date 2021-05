Anthony Davis a abattu Stephen Curry alors qu’il jouait à Grand Theft Auto RP

Anthony Davis s’est plongé dans le monde élaboré du jeu de rôle Grand Theft Auto pendant quelques mois, et cela a pris un peu de tour cette semaine lorsqu’il a exécuté un joueur portant un maillot Steph Curry.

Vraiment, ne lisez vraiment pas trop loin dans celui-ci, à part qu’il est absolument hilarant. Surtout à la lumière de Davis impressionné par Curry cette semaine.

GTARP est l’une des catégories les plus populaires sur Twitch pour une raison. Les joueurs peuplent des serveurs privés et affrontent leurs propres personnages. Certains sont dans des gangs, d’autres jouent comme des flics – diable, j’ai même vu des gens travailler des quarts entiers dans des restaurants de restauration rapide. Le plaisir n’est pas l’action elle-même, mais transformer le jeu en Second Life, mais avec des armes à feu, des meurtres et du trafic de drogue. Si vous aimez ce genre de chose.

Davis est relativement nouveau en tant que streamer de jeux de rôle, mais ces serveurs privés permettent des choses qui ne se produiraient absolument jamais dans le jeu réel – comme mettre des maillots sous licence dans des magasins de vêtements pour que les gens les achètent. C’est une façon élégante et immersive de donner aux gens l’impression de jouer vraiment dans une version vivante et respirante de Los Angeles, mais cela peut prendre une tournure un peu étrange lorsque vous êtes une star de la NBA exécutant quelqu’un d’un gang rival portant un maillot du joueur adverse.

Le temps nous dira si la confrontation de Davis avec Curry alimentera un boeuf potentiel si les Lakers rencontrent les Warriors en séries éliminatoires (probablement pas), ou si la menace d’être exécuté poussera Steph à finalement déménager à Los Angeles (probablement pas non plus). ), mais au moins nous avons le mème. En fin de compte, c’est tout ce qui compte.