Anthony Davis défend Talen Horton-Tucker contre Drew Eubanks

Le joueur de Los Angeles Lakers, Talen Horton-Tucker a eu une réaction surprise après avoir joué avec Drew Eubanks à son retour devant les tribunaux de la NBA dimanche après-midi avant le Éperons.

Tucker a mis la main sur Eubanks après la pièce et Eubanks n’a pas aimé. Horton se retourna alors qu’il levait les mains en l’air essayant d’indiquer qu’il ne faisait que jouer et que tout était amusant et ludique. Il s’agissait de son premier match de la saison après une blessure aux ligaments.

Les Lakers sont heureux de revenir à Talen Horton-Tuckercar vous pouvez apporter de belles choses intangibles à cette équipe. Cela aidera l’entraîneur des Lakers Frank Vogel avec ses alignements, car Horton-Tucker peut entrer et étendre le terrain un peu plus que la plupart des autres joueurs de cette équipe de Los Angeles.

Ici la vidéo :

Cela aidera également Lakers car il peut jouer plus de 35 minutes par nuit et permettre à certains joueurs vétérans de se reposer. Les Lakers sont l’une des équipes les plus anciennes de la ligue, donc tant que vous pouvez récupérer un jeune joueur comme celui-ci, il sera utile pour cette équipe de Los Angeles. Il a beaucoup de potentiel et jouer avec tous ces futurs membres du Temple de la renommée l’aidera certainement plus tard dans sa carrière.

Los Angeles connaît une saison décente malgré le fait que LeBron James n’est pas sur le terrain. Une fois de retour et de découverte de vos rotations, vous devriez être les favoris pour remporter un titre de la NBA.