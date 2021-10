Anthony Davis des Lakers et Dwight Howard se disputent sur le banc pendant le temps mort

Les tensions entre les grands hommes des Lakers de Los Angeles Anthony Davis et Dwight Howard ont semblé déborder sur le banc lors du deuxième match de la saison régulière 2021-22 vendredi soir.

Alors que les Phoenix Suns étaient en hausse au deuxième quart, Davis et Howard ont eu une sorte de prise de bec sur le banc pendant un temps mort. La vidéo de l’émission ESPN a montré que Davis forçait Howard à se rasseoir sur sa chaise alors qu’il tentait de se relever. Davis a dû être retiré par des coéquipiers de Howard.

Les deux ont continué à se disputer tandis qu’un entraîneur adjoint s’interposait entre eux. Howard retourna sur le banc et Davis recula sur le sol.

22 octobre 2021 ; Los Angeles, Californie, États-Unis ; Le gardien des Phoenix Suns Chris Paul (3) est défendu par le centre des Lakers de Los Angeles Dwight Howard (39) en première mi-temps au Staples Center. (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

On ne sait pas exactement ce qui s’est dit entre les deux joueurs, mais il perd plus de 10 points à la mi-temps face au champion de la Conférence Ouest, les Suns, à l’approche de la mi-temps.

22 octobre 2021 ; Los Angeles, Californie, États-Unis ; L’attaquant des Lakers de Los Angeles Anthony Davis (3) et le gardien des Phoenix Suns Cameron Payne (15) se battent pour le ballon en première mi-temps au Staples Center. (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Les Lakers ont commencé la saison avec une défaite de 121-114 contre les Golden State Warriors après avoir échoué à remporter un seul match pendant la pré-saison. LeBron James a mené l’équipe avec 34 points et 11 rebonds pendant le match.

Davis avait 33 points et 11 rebonds tandis que Hoard avait cinq points et six rebonds sur le banc.

LOS ANGELES, CA – 22 OCTOBRE: Chris Paul n°3 des Phoenix Suns joue en défense contre Anthony Davis n°3 des Lakers de Los Angeles le 22 octobre 2021 au STAPLES Center de Los Angeles, Californie. (Photo de Ned Dishman/NBAE via .)

L’altercation est certainement quelque chose qui éclipsera l’équipe étoilée au cours du premier quart de la saison régulière.