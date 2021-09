Anthony Davis des Lakers subit une transformation corporelle folle (Photos)

La star des Lakers de Los Angeles, Anthony Davis, a connu une campagne inoubliable en 2020-21 après avoir remporté son tout premier championnat en carrière.

Le joueur de 28 ans a été décrié par des blessures, a enregistré son score le plus bas depuis 2013 et a même été appelé à un moment donné par Draymond Green pour n’être pas en forme.

Après l’éviction décevante de LA au premier tour des séries éliminatoires par les Phoenix Suns, Davis s’est rendu compte qu’il avait laissé tomber l’équipe. Peu de temps après, il a élaboré et élaboré un plan sur la façon de sauver les Lakers en 2021-2022.

Mais il ne s’est pas arrêté là. Parler n’est pas cher; Davis est également allé travailler dans le gymnase pour transformer complètement son corps.

“Il a mis beaucoup de travail cette intersaison dans son corps, beaucoup de travail”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’équipe Frank Vogel lors d’une récente apparition sur le podcast “LakeShow” de Spectrum.

“Nous avons eu un moment il y a peut-être deux semaines, où il s’était entraîné à la maison et nous avons eu beaucoup de conversations sur les préoccupations que nous avons avec notre équipe … Et (AD) vient pour une séance d’entraînement, la première fois que nous l’avons vu pendant un moment, et son corps paraissait imposant. Et nous nous sommes tous regardés en disant : « Nous allons être vraiment bons cette année. Rien qu’en regardant ce gars là, nous allons être vraiment bons cette année.

Les résultats parlent d’eux-mêmes:

Ce sera une saison de rédemption pour Davis. Il a déjà commencé à couper les ponts avec les personnalités toxiques de l’équipe des Lakers de l’année dernière en ne les invitant pas à son mariage et en révélant leurs défauts. Entre cela et son nouvel engagement à se remettre en forme, 2021-22 promet d’être une année bestiale pour lui.

La plupart des livres de sport placent les Lakers au deuxième rang des cotes de titre après les Brooklyn Nets. Si Davis revient finalement à jouer comme il l’a fait lors du championnat des Lakers il y a deux ans, cherchez LA pour donner à Kevin Durant and Co. une vraie course pour leur argent.

Jake Paul est prêt pour la guerre. https://t.co/PmklEb92K8 – Jeu 7 (@game7__) 22 septembre 2021

En rapport: Source de l’agacement de Zion Williamson avec les pélicans