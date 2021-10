Anthony Davis devient brutalement honnête à propos des luttes des Lakers

Anthony Davis, LeBron James et Russell Westbrook ont ​​fait leurs grands débuts avec les Lakers de Los Angeles mardi soir.

Malgré une belle apparence, le trio n’a toujours pas pu mener LA à la victoire – s’inclinant finalement 111-99. La défaite les a fait chuter à 0-5 en pré-saison.

Westbrook a terminé avec 10 points, 10 rebonds, 6 passes décisives et 5 revirements dans la nuit. En trois matchs avec les Lakers, il a enregistré 20 revirements, ce qui n’est pas génial. Jusqu’à présent, son plus grand point culminant en tant que membre du violet et de l’or a été de gifler un fan qui se conduisait mal.

Les Big Three des Lakers ont passé 19 minutes au total ensemble. Du côté positif des choses, ils ont enregistré une note défensive de 95,6. La défense reste au cœur de l’identité de ce groupe, ce qui est bien. Du côté moins positif des choses, la cote offensive de l’équipe n’était que de 91,1.

En réponse à certaines des premières luttes offensives de son équipe, Davis est sorti et a offert une évaluation directe de la situation.

« Nous voulons être bons, mais nous ne voulons pas sauter des étapes », a-t-il déclaré, selon Dave McMenamin d’ESPN. « Vous ne pouvez pas précipiter le processus de ce que nous essayons de faire et de gagner des championnats. Nous savons qu’il pourrait y avoir des difficultés à commencer la saison. Mais nous ne voulons jamais démarrer lentement – ​​0-5, 0-6, peu importe. Nous voulons toujours pouvoir combattre nos erreurs tout en gagnant des matchs. »

James a dit quelque chose de similaire mardi soir.

« Cela va nous prendre une minute pour devenir l’équipe que nous savons être capables d’être », a-t-il reconnu.

«Il s’agit de travailler le processus, d’être patient avec le processus, de comprendre que nous allons avoir des moments frustrants, nous allons avoir des moments où nous sommes là et nous pouvons faire un pas en arrière. Je pense que rien ne vaut la peine d’avoir si cela ne vaut pas la peine de travailler pour. Nous allons arriver à des moments où nous sentons que nous sommes juste là mais nous n’y sommes pas encore tout à fait. Chaque fois que vous avez une nouvelle équipe et un tout nouveau noyau de gars, cela ne prend qu’une petite minute.

Westbrook a fait écho à ce sentiment, avant d’admettre qu’il ne savait pas combien de temps le processus d’ajustement prendrait finalement.

« Je n’ai pas de réponse pour celle-là, honnêtement », a déclaré Westbrook. « Je sais que c’est la question que tout le monde se pose. Personne n’a de vraie réponse à cela. Nous allons juste jouer comme toutes les autres équipes et ensuite nous allons le découvrir. Nous ne savons pas besoin de savoir quand le premier match est.

« Nous avons un objectif en tête et c’est de gagner un championnat, donc tout au long de la saison, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura de l’adversité. Une fois que nous sommes ensemble sur la même longueur d’onde, c’est tout ce qui compte.

C’était une réponse beaucoup plus réfléchie de Westbrook, contrastant fortement avec le message de quatre mots en colère qu’il avait livré quelques jours plus tôt.

L’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, a maintenu qu’un problème majeur était au cœur des malheurs de l’équipe jusqu’à présent. Il pense que c’est réparable.

Que cela se révèle finalement vrai ou non dictera probablement jusqu’où iront les Lakers en 2021-2022.

