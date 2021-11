Anthony Davis devient brutalement honnête face à Alex Caruso (vidéo)

Alex Caruso a joué un rôle déterminant dans la course au championnat des Los Angeles Lakers 2020. Bien qu’il n’ait peut-être pas eu le genre d’impact sur le terrain qu’Anthony Davis a eu, il a bien joué son rôle et est devenu un grand favori des fans à la suite de cela.

Le départ de Caruso pour les Chicago Bulls cette intersaison a été accueilli assez négativement. Les Lakers maintiennent qu’ils ne sont pas responsables du divorce ; Caruso insiste sur le fait que ce n’était pas sa faute non plus.

Peu importe qui vous croyez, les résultats du déménagement parlent d’eux-mêmes. Caruso est actuellement en tête de la ligue pour les vols à Chicago, tandis que LA a du mal à aligner un groupe en bonne santé tous les soirs.

La réaction de Steve Kerr à la perte de Caruso des Lakers en dit long.

Cette semaine, avant la bataille de LA contre les Bulls de Caruso, Davis a été interrogé sur ce que ce serait d’affronter son ancien coéquipier.

« Qui? Je ne connais pas ce type », a-t-il plaisanté.

« Non, ça va être amusant de rejouer contre AC. Tout ce qu’il a apporté à notre équipe pour gagner un championnat et à notre équipe l’année dernière. Il était une grande partie de ce que nous avons fait ici. Probablement être un peu plus émotif pour lui que moi, juste parce qu’il est de retour ici à LA

«C’est généralement plus émouvant quand je suis de retour à Chicago. Mais chaque fois que j’ai la chance de jouer contre les Bulls, c’est toujours amusant d’affronter l’équipe de votre ville natale. Ce sera amusant et excitant de jouer contre AC. Nous allons essayer d’obtenir cette victoire contre lui.

Les photos parlent d’elles-mêmes. https://t.co/qPAxSBkTfm – Jeu 7 (@game7__) 14 novembre 2021

Caruso était largement considéré comme un excellent coéquipier. Aucune séquence n’illustrait mieux pourquoi c’était le cas que celle-ci.

Espérons que les Lakers donnent finalement à Caruso la digne vidéo hommage qu’il mérite. Il a joué un rôle important dans le succès du titre de l’équipe, et il mérite d’être reconnu en conséquence.

En rapport: Message de LaMelo Ball au père Dell de Stephen Curry (vidéo)