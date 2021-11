Anthony Davis et un important réveil à ses coéquipiers des Lakers

Frustration et impuissance. C’est ce que respirent les Lakers de Los Angeles cette saison. Sans que Lebron James puisse jouer avec la continuité, un Russell Westbrook dans sa pire version et un manque évident de fluidité dans le jeu, Anthony Davis il doit s’imposer comme le leader vocal et sportif. Dans cette ligne se trouvent ses mots recueillis par Hoopshype, dans lesquels il a souligné qu’ils doivent établir qui veut être là car s’ils continuent à jouer comme ça, ils ne seront pas éligibles pour le ring.

