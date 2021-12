Anthony Davis : « Il faut jouer avec beaucoup plus d’intensité »

La défaite de certains Grizzly de Memphis sans ses deux meilleurs buteurs, Ja Morant et Dillon Brooks, il a fait pause Anthony Davis sur le moment actuel qu’ils vivent Les Lakers de Los Angeles. La Ceja pense qu’ils devraient commencer à se comporter comme des « outsiders », c’est-à-dire des outsiders, et ainsi affronter les duels avec plus d’intensité, comme le font des équipes comme les Grizzlies ou les Clippers avec des stars blessées :

« Ces gars ont vraiment l’impression d’être des « outsiders » quand ils sortent sur le terrain. Et nous devrions jouer comme ça. La vérité est qu’à ce stade de la saison, compte tenu de la façon dont nous jouons beaucoup de matchs, nous sommes des outsiders. , nous sommes une équipe. pas un gagnant. «

Davis a continué à parler de ce qui se passe avec les équipes sans étoiles : « Je pense que quand elles ont leurs étoiles, nous devons fermer la porte encore plus parce que ces gars n’ont aucune conscience. Ils veulent venir battre les Lakers, LeBron, AD Peu importe qui c’est , Melo. J’ai dit que tu as marqué 30 ou 25 pour les Lakers. «

Spicy Chuck sur la situation du #LakeShow : « Je blâme Anthony Davis. Vous ne faites pas ce que vous devriez. Vous avez 27 ans. Vous êtes censé être dans la force de l’âge et être l’un des 5 meilleurs joueurs de la ligue, et vous ne mettez pas votre part de l’accord. » pic.twitter.com/EFNVT0scBd – – NLB – (13-13) (@NBALAKERSBLOG) 8 décembre 2021

Frank Vogel

L’entraîneur de l’équipe de Los Angeles Frank Vogel a évoqué son mauvais match : « Nos pertes ont augmenté, nous n’avons pas rebondi, nous avons été très lents, ce n’est pas possible. »