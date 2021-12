Anthony Davis lutte, imagine Ben Simmons avec des éperons, le désordre des Pacers

Verno et KOC discutent du match Grizzlies-Lakers de jeudi soir. Verno était là et il détaille son expérience en regardant de près le violet et l’or pour la première fois cette saison (01:25). Anthony Davis n’a pas été le même genre de joueur et c’était évident contre le Grizz, alors les gars débattent de son problème (05:20). Ils examinent également de plus près l’alignement et le personnel d’entraîneurs des Lakers et identifient tous les problèmes qu’ils ont rencontrés cette saison (12:55). Ils examinent ensuite les 76ers et débattent pour savoir si Ben Simmons sera déplacé avant la date limite (25:34). Ils s’amusent et imaginent Simmons échangé aux Spurs et comment sa personnalité s’intégrerait à San Antonio (31:56). Ils discutent ensuite de ce qui se passe avec les Pacers (41:08). Verno découvre que les Pacers n’ont pas connu beaucoup de mauvaises saisons alors que le KOC pense que c’est le moment idéal pour eux de commencer une reconstruction.

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur : Jessie Lopez

