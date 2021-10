Anthony Davis : « On ne peut pas se permettre de perdre un match comme celui-ci »

Les Lakers de Los Angeles Ils ont récolté ce matin l’une de leurs défaites les plus dures de toute la saison et n’ont disputé que cinq matchs de saison régulière. La franchise Angelina a perdu contre la pire équipe de la NBA, Le tonnerre d’Oklahoma City (Il est arrivé avec une fiche de 0-4), pour un résultat de 115-123, et perdant ainsi un avantage au tableau de bord de 26 points.

Bien que les Angelenos aient joué leur deuxième match consécutif sans LeBron James, l’équipe dirigée par Frank Vogel a très bien commencé sur le terrain. À la mi-temps, le match semblait être vu pour la peine, et OKC accumulerait sa cinquième défaite en cinq matchs. Mais un horrible troisième quart (23-41), selon les termes de Anthony Davis, a donné vie à ceux de l’Oklahoma, qui ont fini par retracer le match.

‘La Ceja’ s’est montré très autocritique lors de la conférence de presse d’après-match. Les propos de Davis se sont principalement concentrés sur l’attitude que la franchise a montrée et sur la mauvaise image qui est donnée si vous voulez concourir pour le ring.

« Ce match, compte tenu des circonstances, est un match que nous sommes définitivement censés gagner », a déclaré Anthony Davis. « Nous ne sommes pas censés perdre quelque chose comme ça du tout, un avantage comme ça. Nous devons juste en tirer des leçons et passer à autre chose. »

Un Westbrook de plus en plus éveillé

Même s’il n’était pas à l’aise cette fois non plus, Russell Westbrook semble avoir trouvé le moyen de revenir au niveau auquel il est habitué en NBA. Avec un triple-double de 20 points, 14 rebonds et 13 passes décisives, le meneur était, sur le terrain, un grand écuyer de 30 points d’Anthony Davis lui-même.

M. Triple-Double obtient son premier en Purple & Gold pic.twitter.com/fDDXFqBBGE – Los Angeles Lakers (@Lakers) 28 octobre 2021