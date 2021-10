Anthony Davis quitte Carmelo Anthony Bloody à l’entraînement des Lakers (Photos)

in

Les Lakers de Los Angeles sont largement considérés comme l’une des deux meilleures équipes de la NBA cette année, et ils prennent clairement cette distinction très au sérieux.

Cette semaine, l’équipe a commencé avec des mêlées à 5 contre 5 au camp d’entraînement. Le niveau de la concurrence, faute d’un meilleur mot, a été intense.

Il n’y a pas de meilleur indicateur de cela que le fait que Carmelo Anthony s’est retrouvé dans un désordre sanglant vendredi après une séance d’essais particulièrement ardue où il s’est retrouvé du mauvais côté d’Anthony Davis.

L’image parle d’elle-même :

Carmelo Anthony interrogé sur l’égratignure de son œil gauche après le troisième jour de camp d’entraînement : “Tu dois demander à Anthony Davis, mec.” Il laissa alors échapper un rire. “Juste une blessure de guerre.” pic.twitter.com/u5i5W8bwl1 – Dave McMenamin (@mcten) 1er octobre 2021

Anthony prenant toute la rencontre dans la foulée explique comment il considère cette expérience des Lakers dans son ensemble. Jusqu’à présent, son attitude a été fantastique. Alors que par le passé, son rôle et ses opportunités de marquer étaient de gros problèmes pour lui, cette année, il a tourné une nouvelle page.

“Avec cette équipe, je la regarde un peu comme l’équipe des États-Unis”, a déclaré Anthony cette semaine.

« Dans un sens. Il y a tellement de talent, vous devez comprendre ce qui fonctionne ensemble, ce qui ne fonctionne pas ensemble. Comment cela fonctionne ensemble, comment tout cela s’assemble. À ce stade, mec, quoi que nous ayons à faire, faisons-le… Je ne peux pas m’asseoir et me dire « Oh, je veux commencer », « Je veux quitter le banc. » Quoi que ce soit, c’est.

« J’ai de l’expérience en tant que starter depuis 18 ans. J’ai de l’expérience en sortant du banc pendant un an. Ce n’est plus quelque chose auquel je pense.

Davis, pour sa part, semble également prendre cette saison à venir très au sérieux. Sa transformation corporelle au cours de l’été a été incroyable. L’année dernière, il y a eu des moments où il était en si mauvais état que même Draymond Green l’a appelé pour cela. Ce ne sera pas un problème en 2021-2022.

Sur le papier, les Lakers ont toutes les pièces nécessaires au succès du championnat. Seront-ils réellement en mesure de répondre à ces attentes le moment venu ? Une réponse devrait émerger assez tôt.

