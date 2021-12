Anthony Davis quitte le match avec une horrible blessure

Le joueur des Lakers de Los Angeles, Anthony Davis a subi un blessure est sa cheville droite dans le match contre les Timberwolves du Minnesota NBA.

Antonio Davis est l’un des joueurs les plus sélectionnés année après année et c’est l’une des plus grandes difficultés de l’équipe des Los Angeles Lakers.

C’est peut-être pour cette raison que les Angeles Lakers ne sont pas en meilleure position sur la liste NBA, car Anthony Davis a raté de nombreux matchs et c’est quelque chose qui affecte le monde en général car l’attaque et la défense de l’équipe dépendent beaucoup de l’Autant comme LeBron James.

Anthony Davis se dirige vers les vestiaires avec une possible blessure à la cheville. pic.twitter.com/AYaIkWLnE5 – Sixième Homme (@ 6toHombreLATAM) 18 décembre 2021

A noter que si Anthony Davis n’avait pas subi autant de leçons dans son corps, il serait l’un des meilleurs centres de l’histoire de la NBA en raison de sa capacité à jouer sur le court.

Cette saison, Anthony Davis totalise en moyenne 23 points, 10 rebonds et 3 passes décisives par match en NBA avec les Lakers de Los Angeles.