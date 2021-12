Anthony Davis révèle 1 clé pour changer la saison des Lakers

Les Lakers de Los Angeles sont tombés de manière extrêmement humiliante face aux Grizzlies de Memphis, très en désavantage numérique, jeudi soir.

Bien que Memphis soit privé d’une paire de ses buteurs les plus prolifiques à Ja Morant et Dillon Brooks, le reste des joueurs de l’équipe n’a eu aucun mal à prendre le relais en route vers une victoire éclatante de 108-95.

Compte tenu de l’embarras de cette défaite particulière, la star des Lakers Russell Westbrook était naturellement frustrée après le match.

LA grand homme Anthony Davis a adopté une approche différente. À son avis, les Lakers doivent faire une chose spécifique pour changer la fortune de l’équipe.

Jouez comme des outsiders.

« Nous devons jouer comme si nous étions les outsiders », a-t-il déclaré. « Ce qui, maintenant, à ce stade de la saison, la façon dont nous jouons, dans de nombreux matchs, nous le sommes probablement. Nous devons être capables d’avoir cet état d’esprit et nous devons entrer et être décousus et être l’équipe la plus physique et jouer comme si nous étions les outsiders.

Il est difficile de contester une partie de la déclaration de Davis – les Lakers devraient certainement être perçus comme des outsiders contre toute équipe à moitié compétente à son point de vue. Ils n’ont rien fait pour se montrer un prétendant légitime au titre 26 matchs dans la saison.

Les actions ont des conséquences. https://t.co/TPnBzy8ncP – Jeu 7 (@game7__) 9 décembre 2021

LA a été liée assez sérieusement à un commerce à succès qui contribuerait grandement à corriger certaines des erreurs de front office de cet été. Compte tenu de la façon dont l’année s’est déroulée jusqu’à présent, ils seraient sages d’y réfléchir sérieusement.

Si les choses ne changent pas, et rapidement, ce groupe pourrait devenir la « super équipe » la plus décevante de tous les temps dans la tradition de la NBA.

En rapport: De nouveaux détails sur la mort de Demaryius Thomas apparaissent