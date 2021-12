Anthony Davis suggère que les Lakers ont besoin d’un changement de mentalité et il a raison

La défaite des Lakers de Los Angeles contre les Grizzlies de Memphis jeudi est quelque chose qui ne devrait jamais arriver.

Une équipe avec pas moins de cinq futurs membres du Temple de la renommée, peut-être plus, ne devrait jamais perdre de 13 points face à la deuxième équipe la plus jeune de la NBA jouant sans ses deux meilleurs buteurs. Mais avec Ja Morant et Dillon Brooks absents, les Grizzlies ne sont devenus que le dernier outsider à éliminer ce qui était censé être une équipe de Lakers en lice pour le titre.

Au lieu de cela, les Lakers ont une fiche de 13-13 et occupent la sixième place de la Conférence Ouest. Ils détiennent toujours la deuxième cote la plus courte sur Tipico Sportsbook pour remporter l’Ouest et la quatrième la plus courte pour remporter un titre NBA cette saison, mais ils sont entrés dans l’année avec seulement les Brooklyn Nets devant eux.

Les ajouts de Russell Westbrook, Carmelo Anthony et Dwight Howard, entre autres, à une équipe avec LeBron James et Anthony Davis sont ce qui a créé le battage médiatique, mais les mêmes choses qui ont fait d’eux un favori du titre font partie de ce qui les retient dans la régularité saison.

Cette équipe est ancienne – la plus ancienne de la NBA – et n’a actuellement pas la mentalité appropriée pour se battre pour des victoires chaque soir contre des équipes plus jeunes avec plus à prouver. Davis l’a laissé entendre après la défaite de jeudi.

Il a tort de dire qu’ils sont souvent les outsiders ; ils ont en fait été favoris dans chacun de leurs trois derniers matchs, perdant deux d’entre eux. Un changement de mentalité ne guérirait pas tous leurs problèmes, mais il y a quelque chose à penser que cela aiderait s’ils jouaient comme s’ils étaient eux-mêmes des outsiders.

Les Lakers ne sont que 4-13 contre l’écart alors qu’ils sont les favoris pour gagner, selon TeamRankings.com, le deuxième pire record de la NBA. Mais ils sont 5-4 contre l’écart en tant qu’outsiders. Ces records suggèrent que les Lakers sous-performent dans les moments où ils sont le plus susceptibles de gagner – des matchs comme jeudi soir.

« Je pense que lorsque leurs joueurs vedettes sont absents, nous devons nous enfermer encore plus parce que ces gars n’ont aucune conscience », a déclaré Davis. «Ils veulent entrer et battre les Lakers, battre LeBron, battre AD, battre quiconque, battre Melo. Genre, ils veulent dire : ‘J’ai donné aux Lakers 30, 25, peu importe.’ »

Ce genre de motivation n’existe pas pour les Lakers.

Ce n’est pas possible pour certains des plus grands joueurs de tous les temps. Ils devront donc inventer d’autres moyens de se lever pour des adversaires apparemment moindres. L’âge reste un facteur, car les Lakers sont l’équipe la plus lente de la NBA – ils ne peuvent rien y faire – mais ils sont également les quatre derniers en termes de statistiques comme les tirs contestés et les balles perdues récupérées. Contrairement à l’âge, ce sont des choses qu’ils peuvent contrôler et peut-être qu’un changement de mentalité aiderait.

