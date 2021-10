Anthony Dirrell Bataille contre. Marcos Hernández dans le Main Co-Event de Canelo vs. Plantez sur SHOWTIME PPV® le samedi 6 novembre

LAS VEGAS (18 octobre 2021) – Trois combats à haute tension entre les anciens champions du monde, les meilleurs prétendants et les futurs champions émergents ont été ajoutés à l’événement très attendu SHOWTIME PPV, qui sera dirigé par les Mexicains Canelo Álvarez et Caleb « Sweethands » Plant se bat pour le titre de champion incontesté des super-moyens le samedi 6 novembre lors d’un événement Premier Boxing Champions au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Le double champion du monde des super-moyens Anthony « El Perro » Dirrell affrontera un concurrent dynamique comme « El Loco » Marcos Hernández dans ce qui sera le co-événement principal de la nuit, tandis que l’ancien champion du monde des super poids coq Rey Vargas revient à l’action contre Le mexicain Leonardo Báez dans une autre attraction de 10 tours. Les prétendants super légers Elvis Rodríguez et Juan Pablo Romero auront leur propre affrontement de 10 rondes pour lancer le pay-per-view à partir de 21 h HE / 18 h HP.

Les billets pour l’événement sont déjà en vente sur AXS.com. L’événement est promu par Canelo Promotions et TGB Promotions, et parrainé par Hennessy et Value.

Dirrell (33-2-2, 24 KOs) est un double champion du monde WBC dans la division des 168 livres qui a été couronné pour la première fois après avoir remporté une décision unanime sur Sakio Bika en 2014. Le natif de Flint, Michigan, il a démissionné sa couronne l’année suivante à Badou Jack après une défaite par décision majoritaire avant de compter sur une séquence de six victoires consécutives et de se repositionner pour se battre pour le titre. Cette opportunité serait exploitée au maximum et Dirrell remporterait la ceinture de championnat pour la deuxième fois en 2019 après avoir prévalu par décision technique contre Avni Yildirim. Plus récemment, Dirrell s’est battu et a fait match nul contre Kyrone Davis en février de cette année, ce qui était son premier combat depuis sa défaite contre David Benavidez en septembre 2019.

« Je suis très prêt pour ce combat », a déclaré Dirrell. «Je sais que Hernández est un grand compétiteur et qu’il aura de nombreux fans qui travailleront pour lui en faisant partie de la même carte que Canelo. Je sais que je suis prêt à me battre sur une grande scène et sur une carte de cette ampleur. J’ai déjà fait partie de la carte préliminaire pour Errol Spence Jr. vs. Shawn Porter, et je pense que celui-ci aura une ambiance similaire. Les fans peuvent s’attendre à voir des feux d’artifice. Je ne m’éloignerai pas de l’action et j’attends avec impatience l’opportunité d’affronter le vainqueur de Canelo vs. Plante si je me suis bien battu le 6 novembre ».

Hernandez (15-4-2, 3 KOs) s’entraîne à Fresno, en Californie et a affronté des adversaires d’excellente qualité tout au long de sa carrière. Le combattant de 28 ans impressionne tout le monde après avoir battu Armando Reséndiz, invaincu auparavant, par décision unanime en septembre de cette année. De plus, Hernandez a rencontré l’ancien champion unifié des super poids welters Jeison Rosario à deux reprises, faisant match nul pour la première fois et perdant le match revanche. Il a également battu des adversaires invaincus à l’époque comme Kevin Newman et Thomas Hill.

« Je me suis très bien entraîné pour ce combat avec l’épaulé-jeté de ma performance début septembre », a déclaré Hernández. « Comme toujours, les fans peuvent s’attendre à voir un combat divertissant. Je sais que je vais affronter un ancien champion du monde qui a accompli beaucoup de choses au cours de sa carrière, mais je me concentre sur le travail quotidien pour obtenir la victoire et tout ce que cela implique.

Vargas (34-0, 22 KOs) est l’ancien champion du monde WBC des super poids coq et reviendra de son arrêt pour blessure le 6 novembre. Le vétéran de 30 ans s’est imposé au Royaume-Uni en remportant son titre après s’être imposé aux points contre Gavin McDonnell, auparavant invaincu. en 2017. Le natif de Mexico a défendu avec succès sa couronne à cinq reprises, battant les meilleurs prétendants comme Óscar Negrete, Ronny Ríos et Azat Hovhannisyan. Son combat le plus récent, la cinquième défense réussie de son titre, a eu lieu par décision unanime contre l’ancien champion du monde Tomoki Kameda en juillet 2019.

« Je suis très heureux d’être de retour sur le ring et de faire mes débuts avec PBC », a déclaré Vargas. « Vous verrez un Vargas renouvelé le 6 novembre. Mon adversaire est un bon boxeur, rapide et capable de lancer de nombreuses combinaisons. Ce sera un combat difficile, mais je sais que je suis capable de gagner. Je suis super heureux de faire partie de la grande scène que fournira l’undercard de Canelo. Je sais que je dois briller quand la nuit du combat arrive et profiter de cette fenêtre pour donner aux fans un grand combat. »

Baez (21-4, 12 KOs) est originaire de Baja California, au Mexique et entre dans ce combat après avoir remporté ses trois derniers combats, tous par TKO. Baez est professionnel depuis 2013 et combattra aux États-Unis pour la quatrième fois de sa carrière le 6 novembre. L’un de ses combats les plus notables aux États-Unis a eu lieu en février 2020 lorsqu’il a dominé l’ancien champion par intérim Moisés Flores par décision unanime.

« Je suis ravi de relever ce grand défi le 6 novembre », a déclaré Baez. «Je prévois de donner une vraie guerre mexicaine aux fans et de tout laisser sur le ring pour obtenir la victoire. C’est un honneur de faire partie de la carte préliminaire de Canelo et je vais en profiter au maximum. Ce sera une guerre sans quartier, et je montrerai qu’il ne pourra pas résister à ma puissance et à mon agressivité ».

Rodriguez (11-1-1, 10 KO) s’est démarqué dès le départ en éliminant 10 de ses 11 adversaires de départ. Son 2020 a comporté cinq victoires et a abouti à un KO de Cameron Krael en octobre avant de l’emporter aux points contre Luis Alberto Verón quatre mois plus tard. Le Dominicain de Saint-Domingue vient de perdre une décision à la majorité serrée contre Kenneth Sims Jr. en mai.

« Je suis très reconnaissant à mon équipe de m’avoir donné cette formidable opportunité d’ouvrir le pay-per-view avant le plus gros combat de l’année », a déclaré Rodriguez. « Mon adversaire ne sera pas facile, mais je suis dans la meilleure forme physique de ma vie et je suis prêt à montrer que je suis légitime. Mon objectif reste le même, et c’est de remporter un titre mondial en 3022. D’abord je me concentre sur le 6 novembre et saisir l’opportunité qu’une victoire me mènera à un titre mondial.

Romero (14-0, 9 KO) est devenu pro en 2017 après avoir combattu pour représenter son Mexique natal aux Jeux olympiques de Rio 2016. Le combattant de 31 ans a envoyé de solides vétérans tels que Néstor Armas, Néstor González et Ranses Payano en 2019 avant de gagner le points après 10 rounds contre Sergio Torres Alvarado lors de son seul combat de 2020. Romero a répété cet exploit qui l’a emporté par décision unanime après 10 rounds contre Deiner Berrio lors de ses débuts aux États-Unis en avril de cette année. Romero a également su vaincre le concurrent invaincu des poids welters Gabriel Maestre quand ils étaient amateurs.

« Je suis très heureux de l’opportunité que mon équipe m’a donnée de me battre au spectacle Canelo à Las Vegas », a déclaré Romero. «Je me sens aussi heureux et excité de me battre qu’aux Jeux olympiques, et je ferai mes preuves le 6 novembre. Peu importe qui est mon rival, je m’entraîne toujours dur et je me prépare à tout faire pour gagner.