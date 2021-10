Anthony Edwards a donné le meilleur rapport de dépistage de Giannis Antetokounmpo jamais réalisé

Anthony Edwards s’est déjà imposé comme la meilleure citation de la NBA au début de sa deuxième saison. Après être devenu le choix n ° 1 du repêchage de la NBA 2020 avant la saison dernière, le gardien des Minnesota Timberwolves s’est taillé la réputation d’éclairer les salles d’entrevue avec son authenticité et son humour au cours d’une impressionnante saison de recrue.

Quelques faits saillants de sa première année : parler de ses qualités au baseball, au tennis, à la crosse, au golf, au hockey, etc. amener Popeye à une conférence de presse d’après-match, disant qu’il a eu deux chiens parce qu’il n’a pas une maison assez grande pour un lion de compagnie, et contestant que son dunk de l’année était juste « aight ».

Edwards progresse en tant que joueur alors qu’il entame sa deuxième saison professionnelle, et il amène les Wolves avec lui. Le Minnesota a poursuivi son étonnamment bon départ mercredi soir avec sa meilleure victoire de la saison jusqu’à présent: éliminant le champion en titre Milwaukee Bucks, 113-108, à domicile. Les Bucks n’avaient pas Jrue Holiday ou Brook Lopez, mais c’était quand même une belle victoire pour une jeune équipe des Wolves.

Edwards a glacé le match avec un drapage au volant dans les 20 dernières secondes pour donner la victoire au Minnesota. Il a terminé la soirée avec 25 points et était l’un des trois joueurs des Wolves à avoir marqué au moins ce montant. Mais même dans un match remporté par le Minnesota, la superstar des Bucks Giannis Antetokounmpo était toujours dominante.

Antetokounmpo a terminé la soirée avec 40 points sur 15 tirs sur 23 avec 16 rebonds, sept passes décisives et trois blocs. Edwards a été interrogé sur Giannis après le match, et il a donné une autre citation inestimable.

« Avec un gars comme ça, vous ne pouvez pas insister sur le fait qu’il marque », a déclaré Edwards. « C’est ce qu’il va faire. Je veux dire, motherf*cker est 7’2, 280 livres. Vous ne pouvez rien y faire. Merde, on lui a mis quatre personnes, et il marque toujours le ballon. Je disais à Leo (le gardien recrue des Wolves Leandro Bolmaro) aujourd’hui, parce que nous avons joué contre lui l’année dernière, je me dis « bruh, je n’ai jamais rien vu de tel. » Vous pouvez mettre quatre personnes sur lui, il pourrait le manquer, sauter en arrière et le dunk.

« Vous ne pouvez rien y faire. Le fait qu’il marque le ballon n’étonne aucun d’entre nous. C’est ce qu’il fait. Je ne peux même pas dire que nous l’avons contenu, il a quand même opté pour 40. Le plan de match était de ne pas le laisser nous battre, et il est toujours allé pour 40. Je veux dire, il est incroyable. Il est imparable. Je ne sais pas quoi dire.

Après que Giannis ait traversé les séries éliminatoires la saison dernière et perdu 50 points lors de la victoire des Bucks lors du sixième match contre les Suns, j’ai fait de mon mieux pour capturer ce qui le rend si incroyable. Je pense qu’Edwards a fourni une description plus évocatrice en utilisant 2% autant de mots. Comme un sage l’a dit un jour : « motherf*cker mesure 7’2, 280 livres. Vous ne pouvez rien y faire.

Ne cesse jamais d’être toi, Ant. Edwards et les Wolves ont un brillant avenir, même s’ils n’ont pas un monstre de 7’2 et 280 livres dans leur équipe.