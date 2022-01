Anthony Edwards : « Le Minnesota va jouer les playoffs cette année »

Avec la saison régulière 2021/22 du NBA en approchant de son équateur, on peut dire que Loups des bois du Minnesota C’est l’une des 30 équipes qui composent la ligue qui a subi le plus de hauts et de bas durant les premiers mois de compétition.

La franchise est actuellement classée 9e de la Conférence Ouest à cause de ce fait. Avec un bilan de 18 victoires et 20 défaites, il se situe entre les Los Angeles Clippers (8e avec 19-19) et les San Antonio Spurs (10e avec 15-22), dans les positions qui donnent accès au Play-In, le égalité avant le combat pour l’anneau qui attribue les deux dernières places en séries éliminatoires.

Anthony Edwards, l’un des trois membres des « Big Three » du Minnesota, est convaincu que son équipe, soit via ce Play-In, soit en restant parmi les six premiers de l’Ouest à la fin de la saison régulière, va disputer l’édition de 2022 des Playoffs NBA.

Le joueur de 20 ans a été précis dans ses déclarations. « Nous allons nous qualifier pour les séries éliminatoires cette année, a déclaré Edwards. Les Timberwolves sont une franchise qui, ces dernières années, a reçu de nombreuses critiques pour avoir été exclue des séries éliminatoires du ring alors qu’ils disposaient d’un alignement parfaitement capable de se battre pour cela. Il semble que cette année, ils aient enfin commencé à agir.

Un trio de stars très prometteur

Avec Anthony Edwards lui-même (20 ans, moyenne 22,3 points, 5,6 rebonds et 3,5 passes décisives par match), Karl-Anthony Towns (26 ans, moyenne 24,2 points, 9,4 rebonds et 3,5 passes décisives par match) et D’Angelo Russell (25 ans, 18,3 points en moyenne, 3,9 rebonds et 6,6 passes décisives par match), très peu d’équipes ont un « Big Three » avec autant de potentiel que les Minnesota Timberwolves.