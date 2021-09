Anthony Elanga et Alex Telles en équipe pour affronter West Ham United – Man United News And Transfer News

Ole Gunnar Solskjaer a confirmé qu’il apporterait des changements à son équipe de Manchester United alors qu’ils affronteront West Ham pour la deuxième fois en quatre jours demain.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match avant le match, le manager a déclaré qu’il n’y avait pas de nouveau problème de blessure, mais qu’il effectuerait néanmoins une rotation.

“Nous n’avons perdu personne dimanche, c’est donc la même équipe ou le même groupe de joueurs parmi lesquels choisir”, a déclaré Solskjaer.

“Nous savons que c’est le début de la saison et que certains joueurs ont besoin de quelques minutes pour se remettre en forme, je vais donc apporter quelques changements.”

Le manager a confirmé que la star de l’académie Anthony Elanga aurait une autre chance d’impressionner.

“Anthony a été formidable en pré-saison – son attitude, son enthousiasme, sa franchise. J’adore voir des joueurs comme ça”, a-t-il déclaré.

“Il était déçu de ne pas se rendre à West Ham mais il a marqué pour les moins de 23 ans et maintenant il est prêt. Il fera partie de l’équipe.

Il y avait également une surprise en magasin car Solskjaer a confirmé qu’Alex Telles était inclus dans l’équipe, après avoir déclaré la semaine dernière qu’il était encore “dans quelques semaines”.

“Alex a bien travaillé et sera également dans l’équipe”, a-t-il déclaré.

Telles lui-même a été cité aujourd’hui comme disant qu’il est prêt à relever le défi.

‘Je me sens bien. Les choses se passent dans le football. Je n’étais pas très content de ça [the injury] mais j’ai profité de la situation en travaillant plus dur », a-t-il déclaré.

«Je me sens mieux qu’avant, je me sens mieux préparé et plus fort, physiquement et mentalement. Je vais beaucoup mieux et je suis ravi d’être de retour.

“Chaque fois que j’ai la chance de jouer, je donnerai tout pour que United gagne le lot.”

Le match nul de la Coupe Carabao aura lieu à Old Trafford demain à 19h45.