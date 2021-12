Anthony Elanga: Manchester United cherche à attacher un jeune passionnant – Man United News And Transfer News

Le prospect de Manchester United, Anthony Elanga, devrait se voir confier un rôle principal sous la direction du manager par intérim Ralf Rangnick.

L’ailier sensationnel semble faire partie des plans du patron allemand pour cette saison et pour l’avenir.

Selon The Telegraph, Elanga n’est pas loin d’engager son avenir à long terme avec United après avoir fait irruption dans l’équipe première et impressionné Rangnick.

Le jeune adolescent vient tout juste de signer un nouveau contrat en mars, mais c’était avant de faire ses débuts.

Il semble que Rangnick espère donner à Elanga les conditions d’un footballeur professionnel de la première équipe ainsi qu’un long contrat.

Si l’ancien joueur du RB Leipzig a identifié le Suédois comme un joueur pour l’avenir, il est logique de l’attacher avant que des problèmes ne surviennent.

Ce problème peut prendre la forme de clubs cherchant sa signature ou de lui à la recherche de meilleures conditions, peut-être après une bonne série de performances.

En devançant tout cela, Elanga peut alors se concentrer uniquement sur ses performances et écouter ce que le manager attend de lui.

Le problème pour la star polyvalente, c’est qu’il y a une foule de joueurs qui le devancent dans l’ordre hiérarchique.

Cristiano Ronaldo, Anthony Martial, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Juan Mata, Jesse Lingard, Jadon Sancho, Mason Greenwood et, dans une certaine mesure, même Donny van de Beek sont tous devant lui.

Cela est dû à la formation 4-2-2-2 de Rangnick où il semble heureux d’utiliser Elanga comme attaquant ainsi que comme ailier étroit.

Sa polyvalence pourrait le voir gagner plus de minutes à cet égard et les fans sont certainement ravis de le voir en action plus souvent.