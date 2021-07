Anthony Elanga: Ole Gunnar Solskjaer admet qu’il pourrait garder des perspectives au-delà de l’été – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a admis qu’il reconsidérait l’avenir d’Anthony Elanga au club après sa brillante pré-saison.

Le jeune ailier a fait partie de l’équipe cet été qui s’est préparée pour la nouvelle campagne.

Elanga a fait ses débuts sous Solskjaer la saison dernière et on peut dire que le manager est un grand fan de son joueur.

Le joueur de 19 ans devrait avoir un bel avenir au club et il est, sur le papier, le type de joueur que le légendaire Norvégien aime avoir pour sa tactique.

Cependant, malgré tous les points positifs, beaucoup s’attendaient à ce qu’Elanga soit prêté cette saison en raison du manque de place dans le onze de départ, mais il semble que ce ne soit pas nécessairement le cas.

Selon Manchester Evening News, Solskjaer a déclaré : « Il serait facile de dire que le garçon devrait être prêté, mais il s’en sort si bien.

«Il est électrique, son rythme, son habileté, il n’a peur de rien, il a le courage et la bravoure d’un joueur de Man United.

«Aujourd’hui, il a créé des occasions pour les autres et pour lui-même, il a marqué un but avec son opportunité la plus difficile, je ne serais pas surpris qu’il reste ici.

“Cela dépend, bien sûr, nous savons qu’il est important pour lui de se développer et d’obtenir du temps de jeu, mais il fait partie de ceux que nous n’avons pas vraiment décidés. Parce que s’il continue comme il est, je pourrais vouloir le garder.

Anthony Elanga contre QPR : 88% de précision de passage

31 touches [5 in the box]

3 coups [3 on target]

2 grosses chances

2 fautes gagnées

1 but Un camée vraiment brillant. pic.twitter.com/iesNy7PU3T – Statman Dave (@StatmanDave) 24 juillet 2021

La dernière fois que The Peoples Person a couvert l’actualité sur Elanga, c’était encore une fois que Solskjaer l’a félicité, affirmant qu’il avait “un énorme potentiel” et qu’il “garderait les pieds sur terre”.

Certains fans ont fait valoir que l’adolescent suédois et Facundo Pellistri sont de meilleurs joueurs d’équipe que le souvent critiqué Daniel James. Peut-être que Solskjaer commence à ressentir la même chose.