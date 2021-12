Anthony Elanga proche d’un nouveau contrat à long terme avec Manchester United

L’ailier de Manchester United Anthony Elanga serait sur le point de conclure un nouveau contrat à long terme avec le club. Selon Mike McGrath du Telegraph, le joueur de 19 ans devrait être récompensé pour avoir fait son entrée dans la première équipe sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer et pour avoir poursuivi sa progression sous la direction du nouveau manager Ralph Ragnick en se voyant proposer de nouveaux mandats à Old Trafford.

Elanga est apparu pour le club au niveau de l’équipe première dans trois compétitions différentes jusqu’à présent cette saison, après avoir participé à des matchs de Premier League, de Ligue des champions et de Coupe EFL.

Anthony Elanga : l’ailier de Manchester United est sur le point de conclure un nouvel accord à long terme

Comment Elanga a fait la percée à Old Trafford

Ayant fonctionné principalement en tant qu’ailier gauche pendant son séjour à Manchester United jusqu’à présent, Elanga est connu pour le genre de rythme et de polyvalence qui l’ont également vu utilisé au poste d’avant-centre dans les différents groupes d’âge du club.

Le jeune a fait ses débuts seniors par l’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer en mai 2021, et a marqué son premier but pour le club plus tard dans le mois lors d’une victoire contre Wolverhampton Wanderers lors de la dernière journée de la saison 2020/21 de Premier League.

Après le limogeage de Solskjaer le mois dernier, Elanga a continué d’attirer l’attention et a déjà figuré à deux reprises sous la direction du manager par intérim Ralph Ragnick.

Bien qu’il ait prolongé son contrat avec le club en mars de cette année, Elanga est maintenant sur le point d’être récompensé par des conditions améliorées pour lier son avenir à long terme à Old Trafford.

Elanga a un avenir international à décider

Alors que les choses au niveau des clubs continuent de se développer pour Elanga, l’international suédois des moins de 21 ans doit également prendre une décision quant au pays qu’il décide de représenter au niveau senior.

Ce pays est probablement la Suède. Elanga est né dans le pays et les a également représentés au niveau U17. Cependant, l’ailier est également éligible pour jouer pour l’Angleterre ou le Cameroun, et peut décider que le moment est venu de faire un choix définitif quant au pays pour lequel il souhaite jouer.

Photo principale

Blog-1290147292-594×594-1.jpg