Anthony Elanga signe un nouveau contrat avec Manchester United

Anthony Elanga a signé un nouveau contrat avec Manchester United, le gardant au club jusqu’en juin 2026. Le club d’Old Trafford aura également la possibilité de prolonger d’un an le nouveau contrat du joueur de 19 ans.

Elanga, un international suédois des moins de 21 ans, est un joueur de Manchester United depuis qu’il a rejoint l’académie du club à l’âge de 12 ans, et a fait 5 apparitions seniors pour l’équipe première dans sa carrière naissante jusqu’à présent.

Anthony Elanga signe un contrat à long terme avec Manchester United

Un adolescent réalise son « ultime ambition »

Elanga est devenu connu des supporters de Manchester United lorsqu’il a fait irruption dans la première équipe la saison dernière. L’ailier gauche a marqué pour le club lors de son deuxième départ en Premier League, une victoire 2-1 sur Wolverhampton Wanderers lors de la dernière journée de la campagne 2020/21.

Après avoir écrit sur papier son nouveau contrat, Elanga a déclaré sur le site officiel de Manchester United : « Mon ambition ultime a toujours été de jouer pour Manchester United. Le niveau est extrêmement élevé, mais ce contrat est un autre moment important dans mon parcours.

« C’est l’environnement parfait pour passer à l’étape suivante, avec des joueurs et des entraîneurs de classe mondiale pour apprendre chaque jour. Je suis ravi que le club ait montré une telle confiance dans mon développement, et je tiens à remercier ma famille et tout le personnel pour leur soutien continu.

« Je sais qu’avec le travail acharné et le dévouement viennent des opportunités dans ce club spécial et j’ai hâte de continuer ma progression ici. Gloire à Dieu toujours.

Le directeur du football de Manchester United fait l’éloge du professionnalisme d’Elanga

Le directeur du football de Manchester United, John Murtough, a eu son mot à dire sur la signature d’un nouvel accord par Elanga avec le club et a fait l’éloge de la candidature du jeune talentueux dès son plus jeune âge.

Murtough a déclaré: « Anthony est un jeune joueur en lequel nous croyons tous vraiment. Il a toujours impressionné dans tous les groupes d’âge de l’Académie et a relevé tous les défis auxquels il a été confronté.

« Anthony est extrêmement dévoué ; il a le rythme de travail et l’attitude nécessaires pour continuer à s’améliorer chaque jour et réussir à Manchester United. Il est encore un autre exemple fantastique du type de joueur que notre système de développement de la jeunesse de premier plan continue de produire.

« Nous sommes ravis qu’Anthony ait signé ce nouveau contrat, et tout le monde est ravi de le voir grandir au cours des prochaines saisons. »

