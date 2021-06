Anthony Fauci a diverti la théorie des fuites de laboratoire au début de la pandémie de COVID ⋆ 10z viral

in

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, assiste au sous-comité de la Chambre sur la crise des coronavirus sur la colline du Capitole à Washington, DC, le 15 avril 2021. (Amr Alfiky/.)

Le Dr Anthony Fauci a reconnu que lui et un groupe de scientifiques avaient discuté de la théorie selon laquelle le coronavirus aurait fui d’un laboratoire et de la possibilité qu’il ait pu être génétiquement modifié, lors d’une téléconférence le 1er février 2020.

“Je m’en souviens très bien”, a déclaré Fauci à USA Today jeudi. “Nous avons décidé lors de l’appel que la situation devait vraiment être examinée attentivement.”

L’existence de la téléconférence a été documentée dans une multitude d’e-mails de Fauci publiés dans le cadre d’une demande FOIA de BuzzFeed. Kristian Andersen, participant à l’appel et spécialiste de la génomique des maladies infectieuses au Scripps Research Translational Institute, a déclaré à Fauci dans un e-mail le 31 janvier que « certaines des caractéristiques » du coronavirus « semblent (potentiellement) conçues ».

Andersen a écrit que lui, le virologue Edward Holmes de l’Université de Sydney et d’autres scientifiques ont convenu qu’ils « trouvent tous le génome incompatible avec les attentes de la théorie de l’évolution », bien que « ces opinions puissent encore changer ».

La téléconférence « a été une conversation très productive où certains lors de l’appel ont estimé qu’il pourrait éventuellement s’agir d’un virus artificiel », a déclaré Fauci. “J’ai toujours eu l’esprit ouvert” envers la théorie des fuites de laboratoire, “même si je sentais alors, et je le pense toujours, que l’origine la plus probable était un hôte animal.”

Fauci a publiquement soutenu la théorie selon laquelle le coronavirus est d’abord passé d’un animal à un humain, et a rejeté la théorie des fuites de laboratoire comme l’alternative la moins probable.

« Si vous regardez l’évolution du virus chez les chauves-souris et ce qui existe actuellement, [the scientific evidence] est très, très fortement penché vers cela n’a pas pu être manipulé artificiellement ou délibérément … Tout ce qui concerne l’évolution progressive au fil du temps indique fortement que [this virus] évolué dans la nature puis sauté d’espèces », a-t-il déclaré dans une interview en mai 2020 avec National Geographic. Il a ajouté que les partisans de la théorie des fuites de laboratoire avançaient un “argument circulaire”.

Un chercheur lié à l’Institut de virologie de Wuhan a remercié Fauci en avril 2020 pour avoir soutenu l’hypothèse d’origine naturelle.

Le 4 février, trois jours après la conférence, Andersen a déclaré dans un e-mail séparé que “les données montrent de manière concluante” que le coronavirus n’a pas été conçu. Cet e-mail était destiné aux scientifiques qui rédigeaient une lettre sur l’agent pathogène au Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche.

“Les principales théories cinglées qui circulent en ce moment concernent ce virus étant en quelque sorte conçu avec intention et ce n’est manifestement pas le cas”, a déclaré Andersen dans cet e-mail. « L’ingénierie peut signifier beaucoup de choses et peut être réalisée soit pour la recherche fondamentale, soit pour des raisons néfastes, mais les données montrent de manière concluante que ni l’une ni l’autre n’a été faite… »

Andersen n’a pas expliqué à USA Today pourquoi sa position semblait changer dans les trois jours.

Le débat public sur la fuite du coronavirus d’un laboratoire a été relancé après que le Wall Street Journal a rapporté que trois chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan avaient été hospitalisés en novembre 2019, avant le premier cas identifié de coronavirus le 8 décembre de la même année. Ce rapport était basé sur une évaluation du renseignement américain, qui affirmait que les chercheurs étaient tombés malades “avec des symptômes compatibles à la fois avec Covid-19 et avec une maladie saisonnière courante”.

Alina Chan, associée postdoctorale à l’Université de Harvard et au MIT, a déclaré que certains scientifiques estimaient qu’ils ne pouvaient pas parler librement de la théorie des fuites de laboratoire au début de la pandémie, de peur d’être associés à l’ancien président Trump.

“À l’époque, il était plus effrayant d’être associé à Trump et de devenir un outil pour les racistes, donc les gens ne voulaient pas appeler publiquement à une enquête sur les origines du laboratoire”, a déclaré Chan à NBC jeudi.

